Eli Lilly va racheter Merida Biosciences dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 2,88 milliards de dollars

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(Ajoute des précisions sur Merida aux paragraphes 3 et 4)

Eli Lilly LLY.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir la société privée Merida Biosciences pour un montant pouvant atteindre2,88 milliards de dollars en espèces, dans le but d'élargir son portefeuille de traitementspotentiels contre les maladies immunitaires et allergiques.

Lilly s'est lancée dans une vague d'acquisitions, portée par la demande en plein essor pour ses médicaments contre l'obésité. Ses dépenses en acquisitions en 2026 ont dépassé celles des années précédentes.

Merida développe des médicaments ciblant de manière sélective les anticorps à l’origine de diverses affections liées au système immunitaire.

Son principalcandidat-médicament, le MER511, en est aux premiers stades de développement pour le traitement de maladies auto-immunes telles que la maladie de Graves et l’ophtalmopathie thyroïdienne.