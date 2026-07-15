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Une agence Deutsche Bank perquisitionnée mardi à Francfort-procureurs
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 08:56

Une agence de la banque allemande Deutsche Bank DBKGn.DE a été perquisitionnée mardi dans le centre de Francfort, a déclaré le parquet de la ville sans donner plus de détails.

Les procureurs ont indiqué dans un communiqué transmis mercredi à Reuters que le mandat de perquisition avait été délivré par un tribunal de Francfort en juin.

"Pour des raisons tactiques liées à l'enquête, nous ne pouvons pas divulguer davantage de détails pour le moment", ont-ils déclaré dans le communiqué.

Deutsche Bank n'a pas souhaité faire de commentaire sur cette perquisition.

L'agence perquisitionnée mardi se trouve au pied du siège social de la banque.

Au fil des ans, Deutsche Bank a fait l'objet de perquisitions à plusieurs reprises. L'une des plus récentes a eu lieu en janvier dans le cadre d'une enquête liée au blanchiment d'argent.

(Rédigé par Tom Sims; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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