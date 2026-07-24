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Une agence américaine rejette une requête demandant l'ouverture d'une enquête sur un défaut de déverrouillage des portières de Tesla
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 17:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute la déclaration de la NHTSA aux paragraphes 3 à 7) par Akash Sriram et David Shepardson

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a rejeté une requête visant à ouvrir une enquête sur un défaut potentiel du système de déverrouillage mécanique d'urgence des portes d'environ 180 000 véhicules Tesla TSLA.O Model 3.

La NHTSA a déclaré que la requête ne présentait pas de preuves d’un défaut susceptible de compromettre la sécurité et justifiant une enquête, et que cette question serait traitée de manière plus appropriée dans le cadre d’un processus réglementaire en cours.

La requête concernait environ 180 000 véhicules Tesla Model 3 de l'année-modèle 2022 et alléguait que le dispositif de déverrouillage manuel des portes était difficile à localiser après un accident si le véhicule perdait son alimentation électrique, ce qui augmentait le risque que les occupants se retrouvent coincés.

Les règles fédérales de sécurité en vigueur régissant les serrures et les loquets des portières des véhicules ne traitent pas de l’étiquetage ni de l’emplacement des systèmes mécaniques d’ouverture d’urgence des portières.

L’agence a indiqué avoir accepté une autre requête visant à examiner l’opportunité d’édicter une réglementation imposant un système d’évacuation d’urgence par les portes afin de pallier le risque de coincement des occupants dans les véhicules en cas de panne d’alimentation électrique.

« La NHTSA recueillera des informations et des données supplémentaires, et sollicitera les commentaires du public, afin de déterminer s’il est approprié d’élaborer une nouvelle norme de sécurité », a déclaré l’agence. La NHTSA a précisé que la procédure réglementaire, plutôt qu’une enquête sur un défaut, constituait la voie appropriée pour traiter cette question. La NHTSA met souvent plusieurs années à proposer et à promulguer de nouvelles réglementations.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les poignées de porte à commande électronique de Tesla ont fait l’objet d’une attention particulière à la suite de plusieurs accidents au cours desquels des occupants auraient été incapables de sortir de leur véhicule après une coupure de courant, ce qui a suscité des appels de plus en plus nombreux en faveur de normes de sécurité fédérales plus strictes régissant les systèmes d’ouverture d’urgence des portes.

L’agence a indiqué avoir reçu une seule plainte d’un consommateur concernant une Model 3 de 2022, dans laquelle il était allégué que le dispositif mécanique d’ouverture des portes était dissimulé et non signalé après que le véhicule eut subi une coupure d’alimentation électrique lors d’une collision frontale. La pétition faisait référence à ce même véhicule.

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