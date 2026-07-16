Une agence américaine rejette la demande de Tesla visant à éviter la mise en œuvre d'une mesure corrective dans le cadre d'un rappel lié à un problème de phares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de Tesla n'est ajouté; plus de détails sur le rejet antérieur de la requête concernant GM aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

L’Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé jeudi qu’elle rejetait une requête déposée en 2024 par Tesla TSLA.O visant à éviter un rappel concernant près de 20.000 véhicules équipés de phares susceptibles de dépasser les niveaux d’éclairage maximaux autorisés.

Tesla a fait valoir que ce problème n’avait aucune incidence sur la sécurité des véhicules à moteur et ne nécessitait ni rappel ni notification aux consommateurs. La NHTSA a déclaré qu’elle ne partageait pas la conclusion de Tesla selon laquelle il n’y avait pas de risque accru d’éblouissement pour les autres usagers de la route ou le conducteur du véhicule. Le rappel concerne environ 19.900 véhicules Tesla Model 3 et Tesla Model Y des années-modèles 2017 à 2023, a précisé la NHTSA. Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’agence a rappelé qu’en 2022, elle avait rejeté une requête similaire de GM GM.N visant à éviter la réparation de 820.000 véhicules en raison d’un problème d’éclairage.

Tesla a ajouté n’avoir connaissance d’aucune plainte ni d’aucun rapport d’accident ou de blessure lié à ce problème et estime que celui-ci n’a aucune incidence sur la sécurité.

La NHTSA a déclaré que des conditions météorologiques telles que la pluie, la neige et le brouillard “pourraient entraîner un éblouissement voilé pour le conducteur ou les autres usagers de la route circulant” à proximité de ces véhicules Tesla, en raison de la lumière émise par les feux non conformes.

Une enquête publiée en mars par l’American Automobile Association révèle que 6 conducteurs sur 10 considèrent que l’éblouissement est un problème à la nuit tombée, et près des trois quarts d’entre eux estiment que ce phénomène s’est aggravé au cours de la dernière décennie.

En 2022, la NHTSA avait rejeté une requête visant à exiger un rappel des véhicules équipés de phares à LED, notamment certains modèles Tesla Model 3, Ford Bronco et Rivian R1T. La requête faisait valoir que ces phares provoquaient un éblouissement excessif.