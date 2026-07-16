 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une agence américaine rejette la demande de Tesla visant à éviter la mise en œuvre d'une mesure corrective dans le cadre d'un rappel lié à un problème de phares
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de Tesla n'est ajouté; plus de détails sur le rejet antérieur de la requête concernant GM aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

L’Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé jeudi qu’elle rejetait une requête déposée en 2024 par Tesla TSLA.O visant à éviter un rappel concernant près de 20.000 véhicules équipés de phares susceptibles de dépasser les niveaux d’éclairage maximaux autorisés.

Tesla a fait valoir que ce problème n’avait aucune incidence sur la sécurité des véhicules à moteur et ne nécessitait ni rappel ni notification aux consommateurs. La NHTSA a déclaré qu’elle ne partageait pas la conclusion de Tesla selon laquelle il n’y avait pas de risque accru d’éblouissement pour les autres usagers de la route ou le conducteur du véhicule. Le rappel concerne environ 19.900 véhicules Tesla Model 3 et Tesla Model Y des années-modèles 2017 à 2023, a précisé la NHTSA. Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’agence a rappelé qu’en 2022, elle avait rejeté une requête similaire de GM GM.N visant à éviter la réparation de 820.000 véhicules en raison d’un problème d’éclairage.

Tesla a ajouté n’avoir connaissance d’aucune plainte ni d’aucun rapport d’accident ou de blessure lié à ce problème et estime que celui-ci n’a aucune incidence sur la sécurité.

La NHTSA a déclaré que des conditions météorologiques telles que la pluie, la neige et le brouillard “pourraient entraîner un éblouissement voilé pour le conducteur ou les autres usagers de la route circulant” à proximité de ces véhicules Tesla, en raison de la lumière émise par les feux non conformes.

Une enquête publiée en mars par l’American Automobile Association révèle que 6 conducteurs sur 10 considèrent que l’éblouissement est un problème à la nuit tombée, et près des trois quarts d’entre eux estiment que ce phénomène s’est aggravé au cours de la dernière décennie.

En 2022, la NHTSA avait rejeté une requête visant à exiger un rappel des véhicules équipés de phares à LED, notamment certains modèles Tesla Model 3, Ford Bronco et Rivian R1T. La requête faisait valoir que ces phares provoquaient un éblouissement excessif.

Véhicules électriques

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
76,770 USD NYSE -1,13%
TESLA
388,5800 USD NASDAQ -1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,34 -8,77%
CAC 40
8 377,86 -0,05%
Pétrole Brent
84,83 -0,27%
SOITEC
90,18 -7,64%
VALERIO THER. (EX...
0,597 +30,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank