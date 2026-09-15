Une agence américaine ordonne à Tesla de répondre à des questions concernant la certification du Cybercab

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(Aucun commentaire immédiat de Tesla pour l'instant; plus de détails aux paragraphes 3 à 11)

* L'agence souhaite savoir si les robotaxis pourraient être conduits par un humain

* Tesla a commencé à déployer un petit nombre de Cybercabs à Austin, au Texas

* Les normes américaines exigent la présence d’un volant, de freins et de rétroviseurs

par David Shepardson

L'Agence nationaleaméricaine de sécurité routière (NHTSA) a déclaré mardi que Tesla TSLA.O devait répondre d'ici le 30 septembre à une série de questions visant à déterminer si l'entreprise avait correctement procédé à l'autocertification de son robotaxi autonome Cybercab, dans le cadre de l'enquête menée par le gouvernement.

La NHTSA a précisé que Tesla devait indiquer si les commandes destinées à un conducteur humain, installées à titre temporaire, ou d’autres équipements faisaient partie des éléments sur lesquels Tesla s’était appuyé pour certifier la conformité du véhicule, et répondre à d’autres questions.

L'organisme de régulation de la sécurité automobile a déclaré ce mois-ci qu'il examinait le processus et les données techniques sur lesquels le constructeur de véhicules électriques s'était appuyé pour démontrer la conformité aux normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur avant le déploiement du robotaxi.

Tesla et d’autres entreprises de robotaxis, dont Waymo (filiale de Google), ont soutenu les projets de l’administration du président Donald Trump visant à modifier la réglementation afin que ces véhicules ne soient plus tenus d’être équipés d’un volant, d’une pédale de frein, de rétroviseurs ou d’autres équipements requis pour les conducteurs humains. Les détracteurs des robotaxis s’opposent à ces changements, estimant que ces règles ne devraient pas être levées tant que les entreprises n’auront pas prouvé que les véhicules autonomes sont sûrs.

La NHTSA a demandé à Tesla de confirmer si les robotaxis “Cybercab” peuvent être conduits par un conducteur humain et s’il existe des commandes sur l’écran tactile du véhicule permettant aux occupants de le manœuvrer.

Elle souhaite également que Tesla réponde à des questions concernant notamment la vitesse maximale, les restrictions géographiques ou horaires, ainsi que d’autres limitations applicables aux robotaxis.

Le 3 septembre, Tesla a lancé le déploiement commercial d’un petit nombre de Cybercabs biplaces à Austin, au Texas, et a indiqué qu’elle prévoyait d’étendre progressivement le service à d’autres véhicules et à d’autres localités.

La NHTSA a indiqué que le Cybercab ne disposait pas de commandes manuelles conventionnelles, notamment d’un volant, d’une pédale de frein, d’une pédale d’accélérateur et de rétroviseurs.

En juin, l’agence a proposé de supprimer l’obligation gouvernementale d’équiper les véhicules autonomes d’une pédale de frein manuelle, une mesure qui faciliterait le déploiement de ces véhicules sans commandes humaines sur les routes américaines .

L’agence a proposé d’autres modifications des normes de sécurité fédérales afin de permettre aux véhicules autonomes de se passer d’équipements supplémentaires destinés aux conducteurs humains, mais les normes existantes restent en vigueur jusqu’à ce que ces modifications soient finalisées, a précisé la NHTSA.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En vertu de la législation en vigueur, les véhicules entièrement autonomes n’ont pas besoin de l’autorisation de la NHTSA s’ils sont équipés d’un volant, d’une pédale de frein, de rétroviseurs et d’autres éléments caractéristiques des véhicules conduits par un conducteur humain.

La NHTSA est habilitée à accepter des demandes visant à autoriser jusqu’à 2 500 véhicules par constructeur par an à circuler sur les routes américaines sans commandes manuelles obligatoires. En juillet, la NHTSA a approuvé une demande de la filiale Zoox d’Amazon AMZN.O pour un déploiement commercial limité de ses nouveaux robotaxis sans volant, une première dans le secteur de la mobilité autonome.