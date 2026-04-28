Une agence américaine étend son enquête sur les véhicules JLR à une analyse technique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé mardi avoir intensifié son enquête sur les véhicules Jaguar Land Rover en lançant une analyse technique, à la suite de signalements indiquant que les fusées de direction avant en aluminium pourraient se briser.

L'organisme de réglementation de la sécurité automobile a précisé que l'enquête concernait 331.559 véhicules, notamment les modèles Range Rover et Range Rover Sport des années-modèles 2014 à 2022.