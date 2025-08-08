Une agence américaine enquête sur la surveillance de l'espace aérien de Washington par la FAA après une collision mortelle

Une agence américaine a annoncé vendredi qu'elle ouvrait une enquête sur la gestion par le gouvernement de l'espace aérien autour de l'aéroport national Reagan Washington après la collision mortelle du 29 janvier entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée, qui a fait 67 morts. Le bureau de l'inspectrice générale du ministère américain des Transports vérifie la gestion de l'espace aérien par l'administration fédérale de l'aviation et les dérogations accordées à certains avions militaires pour l'utilisation d'un système de sécurité essentiel, selon un document consulté par Reuters.