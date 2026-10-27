Une agence américaine autorise l'acquisition de Globalstar par Amazon Leo pour un montant de 11,5 milliards de dollars

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(Ajout d'une déclaration d'Amazon au paragraphe 6)

* Amazon prévoit de lancer son service de satellites commerciaux d'ici fin 2026, selon la FCC

* Cette autorisation renforce la dynamique d’Amazon Leo en matière de connectivité entre smartphones et satellites

* La FCC se prononcera jeudi sur la vente aux enchères de fréquences sans fil destinées aux services mobiles par satellite

par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a annoncé mardi avoir approuvé l'accord de 11,5 milliards de dollars conclu par Amazon AMZN.O Leo en vue de l'acquisition de Globalstar GSAT.O , alors que la branche satellite du géant de la distribution cherche à construire un réseau de communication capable de rivaliser avec Starlink de SpaceX SPCX.O .

Amazon Leo a lancé près de 400 satellites depuis avril 2025 et vise à déployer des milliers de satellites en orbite terrestre basse d’ici 2029. Grâce à cette opération, Amazon s’adjoint les deux douzaines de satellites de Globalstar ainsi que son spectre de fréquences dédié aux communications mobiles par satellite. Amazon, qui s’est engagé à investir plus de 10 milliards de dollars dans Leo, se prépare à déployer ses services satellitaires commerciaux d’ici fin 2026, a indiqué la FCC.

La FCC a déclaré que les actifs des deux entreprises faciliteront l’entrée d’Amazon Leo sur le marché de la transmission directe vers les appareils et permettront à l’opérateur satellite de proposer des services fixes et mobiles.

« La FCC a donné à Amazon Leo les moyens de fournir des services haut débit par satellite rapides et de nouvelle génération, de renforcer la concurrence et d’aider les communautés à rester connectées dans tout le pays », a déclaré Brendan Carr, président de la FCC.

Les entreprises technologiques investissent des milliards de dollars pour conquérir le marché lucratif de la connectivité par satellite, alors qu’elles se livrent à une course effrénée pour rivaliser avec le réseau Starlink, qui compte plus de 11 000 satellites.

Amazon s’est félicité de cette autorisation, affirmant qu’elle « nous rapproche un peu plus de notre objectif: offrir de nouvelles capacités de connectivité à nos clients ». En juillet, Amazon avait sollicité l’autorisation de la FCC pour déployer jusqu’à 5 105 satellites .

La technologie satellitaire direct-to-device permet aux smartphones et autres appareils de se connecter directement aux satellites.

La FCC se prononcera jeudi sur l’organisation d’une nouvelle vente aux enchères de spectre sans fil afin de stimuler les services direct-to-device.

Globalstar fournit actuellement des fonctionnalités de sécurité par satellite telles que Emergency SOS et Find My aux utilisateurs de l’iPhone et de l’Apple Watch d’Apple AAPL.O . Amazon a indiqué précédemment avoir signé un accord avec Apple pour continuer à fournir ces services.

Apple a investi environ 1,5 milliard de dollars dans Globalstar en 2024 pour financer l’expansion de ses services de communication sur iPhone, dans le cadre d’un accord qui a également permis au géant technologique d’acquérir une participation de 20 % dans Globalstar. Apple représentait environ 63 % du chiffre d’affaires de Globalstar l’année dernière et Amazon prévoit d’acquérir la participation d’Apple, a indiqué la FCC.

Globalstar a déclaré à la fin de l’année dernière qu’un nouveau réseau en cours de développement, soutenu par Apple, étendrait sa couverture à 54 satellites, dont un petit nombre de satellites de secours, contre les deux douzaines actuelles.