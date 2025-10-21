Une AGE convoquée pour recomposer le conseil de Novo Nordisk
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 15:38
Le laboratoire danois fait part d'un échec des discussions entre son conseil, qui a proposé son renouvellement par 'l'ajout de nouvelles compétences tout en maintenant la continuité', et la Fondation qui souhaitait une reconfiguration plus importante.
Après mûre délibération et compte tenu de la position de la Fondation et de son contrôle de la majorité des voix dans Novo Nordisk, le conseil a donc jugé préférable de convoquer une AGE pour élire de nouveaux membres.
Le président Helge Lund, le vice-président Henrik Poulsen et les membres indépendants Laurence Debroux, Andreas Fibig, Sylvie Grégoire, Christina Law et Martin Mackay ne se présenteront pas aux élections à l'AGE.
Kasim Kutay (membre non indépendant) et les membres du conseil élus par les employés Elisabeth Dahl Christensen, Liselotte Hyveled, Mette Bøjer Jensen et Thomas Rantzau resteront au conseil d'administration.
A lire aussi
-
Les Etats-Unis ont amplifié les pressions et les menaces mardi contre le Hamas palestinien, accusé de violer l'accord de cessez-le-feu à Gaza, le jour de l'arrivée du vice-président américain JD Vance chez l'allié israélien. Le mouvement islamiste palestinien dément ... Lire la suite
-
Par Kerstin Hottner, Head of Commodities chez Vontobel Le cuivre, pilier de l'électrification et de la transition verte Le cuivre s'impose comme l'un des métaux industriels les plus critiques, grâce à sa conductivité électrique inégalée. Longtemps tiré par le boom ... Lire la suite
-
Le Japon a désigné mardi la première femme Premier ministre de son histoire: la nationaliste Sanae Takaichi, qui a déjà déçu certains espoirs en ne nommant que deux femmes ministres à son gouvernement. Mme Takaichi, 64 ans, a été élue par les deux chambres du Parlement ... Lire la suite
-
La Commission européenne a proposé mardi d'assouplir sa loi phare contre la déforestation, notamment en réduisant drastiquement les obligations pesant sur les plus petites entreprises, afin de faciliter sa mise en œuvre qui a connu de multiples couacs. Ce texte ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer