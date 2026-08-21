Une adolescente américaine retire sa plainte contre Meta, Google et Snap avant le début du procès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une adolescente abandonne ses poursuites sans avoir obtenu de dédommagement de la part de Meta, YouTube et Snap, selon ces entreprises

* Deux autres affaires phares contre ces mêmes entreprises devraient être jugées en octobre

* Plus de 3 300 actions en justice ont été regroupées devant le tribunal de Los Angeles

par Diana Novak Jones

Une adolescente dont le procès faisait office de cas type dans une série de procédures judiciaires accusant les entreprises de réseaux sociaux de rendre délibérément les jeunes dépendants et d’aggraver une crise de santé mentale a retiré jeudi ses plaintes contre les propriétaires d’Instagram, de Facebook, de YouTube et de Snapchat, selon un document judiciaire. La plaignante, une adolescente de 15 ans originaire du New Jersey identifiée dans les dossiers judiciaires californiens sous le nom de P. M-Y., avait accusé les propriétaires de ces plateformes — Meta Platforms META.O , Google GOOG.L et Snap Inc SNAP.N — d’avoir contribué à sa dépendance aux réseaux sociaux, à sa dépression et à ses actes d’automutilation.

Les entreprises ont indiqué qu’elle avait renoncé à ses demandes sans obtenir aucune indemnité. TikTok , qui était également partie défenderesse dans cette affaire, avait auparavant conclu un accord à l’amiable concernant ses réclamations.

Emily Jeffcott, l’avocate de P .M-Y., a déclaré dans un communiqué que sa cliente avait choisi de renoncer au reste de ses demandes par désir de reprendre le cours de sa vie.

Elle « a engagé cette procédure dans le but de demander des comptes aux entreprises de réseaux sociaux et de faire pression pour que des changements soient apportés afin de protéger les jeunes comme elle », a déclaré Mme Jeffcott. Meta, propriétaire de Facebook et d’Instagram, se défend dans le cadre de deux procès concernant des accusations portées par des États, qui lui reprochent d’avoir conçu ses plateformes pour qu’elles créent une dépendance chez les enfants et d’avoir induit le public en erreur quant à leur sécurité. L’un des procès, qui a débuté cette semaine et porte sur les plaintes de 29 États , se déroule devant un tribunal fédéral à Oakland, en Californie, tandis qu’un autre, concernant les plaintes déposées par le Tennessee, se déroule devant un tribunal d’État à Nashville . Ces poursuites font partie des milliers de procédures judiciaires engagées par des particuliers, des États et des districts scolaires contre des entreprises de réseaux sociaux, au motif que leurs plateformes porteraient préjudice aux enfants. Les entreprises ont nié ces allégations et affirment prendre des mesures importantes pour assurer la sécurité des adolescents et des jeunes utilisateurs sur leurs plateformes.

AFFAIRES TÉMOINS Le procès de P. M-Y. faisait partie des plus de 3 300 affaires de préjudice corporel intentées par des particuliers et regroupées devant le tribunal de l’État de Californie à Los Angeles. Il a été sélectionné comme l’un des trois « cas phares » devant être jugés en octobre.

Les avocats s’appuient souvent sur les verdicts rendus dans ces affaires de référence pour évaluer la manière dont les jurys pourraient considérer des plaintes similaires, ce qui les aide à estimer la valeur potentielle des autres affaires et à orienter les négociations en vue d’un règlement à l’amiable.

« Cette plaignante souffrait d’un trouble mental grave qui était antérieur à son utilisation des réseaux sociaux, et il est clair que bon nombre de ces affaires suivent le même schéma », a déclaré Meta dans un communiqué, ajoutant qu’elle se défendrait vigoureusement contre les autres affaires.

Dans un communiqué, YouTube, propriété de Google , a déclaré que la décision d’abandonner l’affaire confirmait « notre position de longue date selon laquelle nous offrons des expériences sûres et adaptées à l’âge, ainsi que des contrôles parentaux rigoureux pour les jeunes et les familles ».

Un porte-parole de Snap a déclaré dans un communiqué que l’entreprise continuait de se concentrer sur le renforcement des mesures de protection, des outils et des ressources éducatives afin de garantir la sécurité, la vie privée et le bien-être des utilisateurs.

Deux autres affaires intentées par des adolescents formulant des plaintes similaires à l’encontre des mêmes entreprises devraient être jugées en octobre, selon les dossiers judiciaires. TikTok a déjà conclu un accord à l’amiable dans ces affaires. Une autre affaire phare s’est terminée avant le procès en juillet, lorsqu’un plaignant adolescent a abandonné ses poursuites contre Meta après que les autres défendeurs eurent conclu un accord à l’amiable. Le premier procès individuel de ce litige, qui s’est achevé en mars, a donné lieu à des verdicts condamnant Meta à verser 4,2 millions de dollars et Google à 1,8 million de dollars dans une affaire intentée par une femme affirmant être devenue dépendante des réseaux sociaux dès son plus jeune âge en raison de leur conception conçue pour capter l’attention. TikTok et Snap ont réglé cette affaire à l’amiable avant le procès.