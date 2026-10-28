Under Armour recherché à un plus d'une semaine de ses résultats

Des chaussures Under Armour sous le logo de l'entreprise. (Crédits: Adobe Stock)

Under Armour s'inscrit en hausse mercredi à Wall Street jeudi, soutenu par des commentaires positifs d'UBS à un peu plus d'une semaine de la publication de ses résultats trimestriels.

Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'UBS disent anticiper des chiffres de ventes toujours aussi maussades, mais expliquent aussi s'attendre à ce que la fin des surtaxes douanières et la mise en oeuvre de réductions de coûts permettent au fabricant d'articles de sport d'atteindre les attentes du marché et de confirmer ses objectifs annuels.

Si la banque suisse dit percevoir un potentiel de bonnes/mauvaises surprises plutôt "équilibré" en vue de la présentation, ses équipes expliquent s'attendre à ce que les prochaines nouveautés devant être lancées par le groupe de Baltimore soutiennent davantage que prévu son chiffre d'affaires, surtout une fois que la conjoncture s'améliorera, ce qui les conduit à renouveler leur conseil d'achat sur le titre, même si leur objectif de cours est ramené de 9 à 8 dollars.

Cette cible fait encore ressortir un potentiel haussier de 82%.

Une valorisation en ligne, un consensus toujours prudent

L'action Under Armour, en baisse de 5% cette année, affichait mercredi une hausse de 0,7% à 4,7 dollars, à comparer à un gain de 0,4% pour l'indice S&P 500.

Le titre se paie actuellement 13,3 fois ses résultats, selon les données d'UBS à comparer à un multiple moyen de 12,9x pour le secteur dans son ensemble.

Sur les 26 analystes qui suivent la valeur à Wall Street, seulement 4 affichent une recommandation d'achat, comme UBS, contre 18 qui conseillent de conserver et 4 qui recommandent d'alléger ou de vendre.

Under Armour a prévu de présenter les résultats de son deuxième trimestre fiscal, clos le 30 septembre, le vendredi 6 novembre avant l'ouverture de la Bourse de New York.