Under Armour prévoit une baisse plus marquée de son chiffre d'affaires annuel en raison de la faiblesse de la demande en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la concurrence aux paragraphes 2 et 3) par Sanskriti Shekhar

Under Armour UAA.N a annoncé vendredi une baisse plus marquée de son chiffre d’affaires annuel, soulignant la difficulté de relancer la croissance alors que les consommateurs nord-américains, prudents, réduisent leurs dépenses en vêtements de sport dans un contexte d’inflation persistante et d’incertitude économique.

Ces difficultés surviennent alors que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des marques plus récentes et axées sur l’innovation, telles qu’On et Hoka, ce qui intensifie la concurrence pour les acteurs établis, notamment Nike NKE.N , Adidas ADSGn.DE et Under Armour, qui s’efforcent de relancer leur croissance.

"Le marché des vêtements de sport traverse actuellement une période difficile. La situation en matière de droits de douane et d’autres facteurs économiques n’arrangent pas les choses", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Le chiffre d’affaires d’Under Armour en Amérique du Nord, son plus grand marché, a reculé de 9 % pour s’établir à 609.8 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

"Pour le deuxième trimestre, nous nous attendons à ce qu’un contexte de consommation plus difficile persiste, en particulier en Amérique du Nord et dans certaines régions de l’Asie-Pacifique", a déclaré Reza Taleghani, directeur financier, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Under Armour a indiqué qu’elle s’attend désormais à ce que son chiffre d’affaires annuel recule d’un pourcentage à un chiffre moyen, contre son objectif précédent d’une "légère baisse".

Kevin Plank, qui a repris ses fonctions de directeur général en 2024, a déclaré que les consommateurs "n’ont pas besoin de plus de choix, mais de meilleurs choix". La société poursuit son plan de redressement, qui prévoit notamment de réduire sa gamme de produits d’environ 25 % et de se concentrer sur des offres haut de gamme dans des catégories telles que l’entraînement, la course à pied et les sports d’équipe.

L’entreprise a lancé de nouveaux produits, notamment les chaussures d’entraînement "Surge 5" et "Radiant TR" ainsi que les crampons de baseball "Leadoff Icon Mid", dont les prix varient entre environ 30 et 275 dollars, ainsi que des vestes, des sweats à capuche et d’autres accessoires de sport, afin d’attirer une clientèle plus jeune issue de la génération Z.

Under Armour a indiqué avoir engagé à ce jour 266 millions de dollars de frais de restructuration et de transformation, et prévoit d’achever la mise en œuvre de ce plan d’ici la fin de l’année.

"Il n’y a pas beaucoup d’éléments indiquant que ses efforts de redressement aient un impact significatif", a déclaré M. Swartz.

Les prévisions de bénéfices tiennent compte d’un gain d’environ 70 millions de dollars lié aux remboursements des frais de droits de douane au titre de l’International Emergency Economic Powers Act pour l’exercice 2026, ainsi que d’une perte d’environ 35 millions de dollars liée au conflit au Moyen-Orient.

Le chiffre d’affaires trimestriel du fabricant de vêtements a reculé de 3 % à 1.10 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1.11 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG, tandis que le bénéfice par action ajusté de 5 cents a dépassé les prévisions.

L'action de la société reculait d'environ 3 % à 6,22 dollars en fin d'après-midi.