Under Armour prévoit des ventes en baisse en raison de la volatilité des tarifs douaniers, les actions chutent
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout du contexte au paragraphe 5, détails aux paragraphes 6, 8 et 9)

Under Armour UAA.N a prévu un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux estimations vendredi, alors que l'inflation toujours élevée et l'incertitude tarifaire pèsent sur la demande en Amérique du Nord, envoyant les actions du fabricant de vêtements de sport en baisse de 13% dans les échanges de pré-marché.

Les ventes du distributeur ont diminué au cours des deux dernières années et les tentatives de réinitialisation de l'entreprise se heurtent à des difficultés, car les politiques tarifaires fluctuantes de l'administration Trump attisent l'incertitude et exercent une pression sur les dépenses de consommation.

En mai, Under Armour , basée dans le Maryland, a annoncé des plans pour augmenter les prix, ce qui a mis encore plus en péril la demande pour ses vêtements, les clients cherchant des options moins chères.

Vendredi, l'entreprise a déclaré que ses prévisions de recettes tenaient compte de l'incertitude persistante concernant les politiques commerciales et l'environnement macroéconomique général, ainsi que de l'impact potentiel des droits de douane sur la demande et les coûts.

En mai, l 'entreprise s'approvisionnait au Viêt Nam pour environ 30 % de son volume global de marchandises et en Indonésie pour 15 %. Elle est confrontée à un risque direct lié aux prélèvements encore incertains, y compris des droits de douane de 20 % sur les marchandises en provenance du Viêt Nam et de 19 % sur les marchandises indonésiennes .

Under Armour s'attend à ce que la marge brute du trimestre en cours diminue de 340 à 360 points de base en raison d'éventuels problèmes de chaîne d'approvisionnement liés aux droits de douane, mais a déclaré que des taux directeurs favorables et des avantages en termes de prix compenseraient en partie cette baisse.

La société prévoit une baisse du chiffre d'affaires trimestriel de 6 à 7 %, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 2,9 %, selon les données compilées par LSEG.

Pour le premier trimestre clos le 30 juin, le chiffre d'affaires a baissé de 4 % pour atteindre 1,13 milliard de dollars, ce qui est conforme aux estimations.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action s'est élevé à 2 cents, ce qui est inférieur aux estimations de 3 cents.

UNDER ARMOUR RG-A
NYSE
