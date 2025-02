Under Armour: le relèvement d'objectifs ignoré à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 17:15









(CercleFinance.com) - Under Armour a annoncé jeudi avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes à la faveur de la mise en place de son récent plan de restructuration.



Le fabricant américain d'articles de sports a dégagé un bénéfice net symbolique d'un million de dollars sur son 3ème trimestre fiscal clos fin décembre, pénalisé entre autres par la comptabilisation d'une nouvelle charge de restructuration.



Ses ventes nettes ont baissé de 6% à 1,4 milliard de dollars, mais sa marge brute s'est améliorée de 2,40 points de pourcentage, à 47,5%, en raison de moindres recours aux promotions et à l'évolution favorable des coûts des matières premières et des transports.



En conséquence de quoi le groupe de Baltimore s'attend maintenant à dégager une marge brute en augmentation de 1,60 point sur l'ensemble de l'exercice, et non plus de seulement 1,25-1,50 point.



Son chiffre d'affaires annuel devrait quant à lui se replier de l'ordre de 10%, contre une précédente prévision qui était comprise entre 10% et 15%.



Au niveau du résultat, Under Armour anticipe dorénavant une perte opérationnelle allant de 179 à 189 millions de dollars à l'issue de l'exercice clos en mars, à comparer avec un précédent objectif situé entre 176 et 196 millions de dollars.



Ce relèvement était malgré tout ignoré en Bourse jeudi à Wall Street, le titre de l'équipementier sportif reculant de 0,5% en fin de matinée après avoir gagné 4,5% en tout début de séance.





