Under Armour: le C.A. trimestriel dépasse les attentes

(CercleFinance.com) - Under Armour a fait état mardi d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre de son quatrième trimestre et dévoilé des objectifs supérieurs aux attentes pour le trimestre en cours.



L'équipementier sportif américain a annoncé avoir vu son chiffre d'affaires reculer de 11% sur les trois mois clos fin mars, à 1,20 milliard de dollars, une performance toutefois au-dessus du consensus qui visait 1,16 milliard.



Le groupe de Baltimore dit avoir essuyé une perte nette ajustée de 35 millions de dollars sur la période, ou huit cents par titre, un chiffre en ligne avec les prévisions des analystes.



Invoquant l'incertitude inhérente à aux politiques commerciales et à la situation économique, le fabricant de vêtements et de chaussures de sport dit tabler pour son premier trimestre fiscal, qui s'est ouvert début avril, sur une baisse de 4% à 5% de son chiffre d'affaires.



Son bénéfice par action (BPA) ajusté devrait lui ressortir autour de deux ou trois cents, une performance légèrement supérieure au consensus qui visait un résultat tout juste à l'équilibre.



A la Bourse de New York, l'action Under Armour était attendue en hausse de plus de 2% mardi matin à l'ouverture dans le sillage de cette publication.





