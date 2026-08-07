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Under Armour en baisse après avoir annoncé une prévision de baisse plus marquée de son chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 16:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

7 août - ** L'action du fabricant de vêtements de sport Under Armour UAA.N a chuté de 10,9% à 5,70 dollars en début de séance ** La société prévoit une baisse plus marquée de son chiffre d'affaires annuel , invoquant une faible demande en Amérique du Nord dans un contexte d'incertitude macroéconomique croissante et de pressions inflationnistes

** La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel recule d'un pourcentage à un chiffre intermédiaire, contre une légère baisse prévue précédemment ** "Pour le deuxième trimestre, nous nous attendons à ce qu’un contexte de consommation plus difficile persiste, en particulier en Amérique du Nord", déclare Reza Taleghani, directeur financier.

** La société affiche un chiffre d’affaires de 1,10 milliard de dollars au premier trimestre, manquant de peu les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,11 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires net de son segment nord-américain a reculé de 9% au cours du trimestre

** La société maintient ses prévisions de bénéfice annuel ajusté; elle affiche un BPA ajusté trimestriel de 5 cents, supérieur aux attentes de 2 cents

** UAA prévoit un coût total du programme de restructuration d’environ 305 millions de dollars; la mise en œuvre du plan devrait s’achever d’ici le 31 décembre 2026

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 29% depuis le début de l'année

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