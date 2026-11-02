Un Wall Street à deux vitesses, entre déroute des puces et rebond des cycliques

Les marchés américains ont entamé la semaine en ordre dispersé lundi, alors que la poursuite des dégagements dans les semi-conducteurs et les infrastructures d'intelligence artificielle contraste avec un net regain d'intérêt pour les valeurs cycliques et les petites capitalisations. Le recul des prix du pétrole, alimenté par les espoirs d'une désescalade entre Washington et Téhéran, a soutenu une large partie du marché, sans toutefois suffire à compenser la faiblesse des géants technologiques. A la clôture, le S&P 500 reculait de 0,51% à 7 541,4 points, le Nasdaq 100 cède 1,39% à 27 989,8 points, tandis que le Dow Jones surperforme avec un gain de 0,41% à 51 984,0 points.

La séance a notamment été marquée par une forte détente des cours du pétrole, le WTI chutant de plus de 7% à environ 96 USD le baril, après plusieurs semaines d'incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient. Les investisseurs ont accueilli favorablement les informations selon lesquelles Donald Trump privilégierait désormais une issue diplomatique au conflit avec l'Iran plutôt qu'une nouvelle intervention militaire. Ce reflux a naturellement pesé sur les valeurs énergétiques (-3,4%), mais a également apporté un peu de répit aux secteurs sensibles aux coûts du carburant et aux perspectives d'inflation.

Le contraste est particulièrement visible dans les performances sectorielles, puisque neuf des onze secteurs du S&P 500 évoluent dans le vert malgré le recul du S&P 500. La consommation discrétionnaire ( 2,6%) a pris la tête, devant les matériaux ( 2,0%) et les financières ( 1,8%), tandis que le Russell 2000 a progressé de 0,2%.

La technologie (-1,9%) reste en revanche sous pression, avec des semi-conducteurs qui peinent à retrouver leur élan après leur correction d'octobre. L'indice SOX de Philadelphie a effacé une avance initiale de près de 2% pour basculer dans le rouge, tandis que Micron (-6%), AMD (-7%) et Intel (-9%) accusent de nouvelles pertes. La défiance touche également les fournisseurs d'infrastructures d'IA, notamment Lumentum (-19%) et Marvell Technology (-13%), après l'annonce de leur rapprochement pour une valeur d'entreprise de 115 MdsUSD.

Oracle (-9%) souffre également après avoir annoncé son intention de lever 20 MdsUSD par émissions de dette et de capitaux propres, ravivant les inquiétudes concernant les besoins de financement des investissements dans l'IA. Apple (-2%) recule de son côté avant ses résultats trimestriels attendus après la clôture, tandis qu'Amazon ( 2%) résiste mieux après un relèvement de recommandation de Phillip Securities.

Ailleurs, les résultats d'entreprises apportent quelques bonnes surprises, notamment ceux de Marriott ( 4%), qui a dépassé les attentes et relevé ses perspectives annuelles grâce à une demande toujours solide dans l'hôtellerie. Le revenu par chambre disponible du groupe a progressé de 6,5% au troisième trimestre, dont 7,4% en Amérique du Nord.

Sur le front macroéconomique, l'industrie américaine montre également des signes encourageants, avec un indice ISM manufacturier qui a progressé à 55,5 en octobre, contre 54,5 en septembre et 54,6 attendu. La production accélère et les nouvelles commandes continuent d'augmenter, même si les pressions sur les prix restent élevées.

Le rendement des Treasuries à 10 ans s'est parallèlement détendu d'environ cinq points de base, à 4,88%, apportant un soutien supplémentaire aux valeurs sensibles aux taux.

L'attention se tourne désormais vers les résultats d'Apple et Palantir après la clôture, avant les élections américaines de mi-mandat mardi et les chiffres de l'emploi vendredi, qui pourraient apporter de nouveaux éléments sur les perspectives économiques et monétaires.