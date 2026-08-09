Un vol Delta effectue un atterrissage d'urgence à Atlanta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un communiqué de la compagnie aérienne concernant deux personnes ayant dû recevoir des soins médicaux) par Caroline Valetkevitch

Un vol Delta Air Lines DAL.N , avec plus de 200 personnes à bord, a effectué un atterrissage d'urgence à Atlanta samedi après que l'équipage a signalé la présence de fumée dans le cockpit, a déclaré un porte-parole de la compagnie.

* Un membre d'équipage et un passager ont dû recevoir des soins médicaux, a indiqué le porte-parole de la compagnie aérienne par e-mail

* Les membres d'équipage du vol 2204 à destination de la Floride ont déclaré l'état d'urgence peu après le décollage, et l'avion est retourné à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta.

* Delta a indiqué dans un communiqué que les passagers avaient été évacués de l'appareil par les toboggans et qu'ils étaient en train d'être transférés sur un autre vol à destination d'Orlando.

* L'avion transportait six membres d'équipage et 199 passagers, a précisé Delta.