Un vent de défiance souffle sur les marchés

Les Bourses européennes décrochent vendredi, emportées par une nouvelle vague d'aversion au risque après la lourde chute de Wall Street. Peu après 11h30, le CAC 40 plonge de 1,67 %, à 8 068 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 cède 1,39 %. Londres et Francfort ne sont pas épargnées, reculant respectivement de 1,95 % et 2,06 %. En cause, les craintes d'un tour de vis réglementaire sur l'intelligence artificielle aux États-Unis après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, auxquelles s'ajoutent des indicateurs économiques décevants en Europe.

Les marchés américains ont lourdement chuté jeudi, effaçant une grande partie de leur rebond de la veille. La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat suscite des interrogations sur l'avenir des investissements dans l'intelligence artificielle. Les investisseurs redoutent notamment qu'un Congrès démocrate ne durcisse la réglementation encadrant les centres de données, au risque de freiner le développement des infrastructures nécessaires à l'essor de l'IA. Ces inquiétudes ont provoqué une nouvelle vague de dégagements sur les valeurs des semi-conducteurs et les entreprises exposées à cette thématique.

Sur le front macroéconomique, les dernières statistiques européennes ne contribuent guère à rassurer les investisseurs. Selon les premières estimations d'Eurostat, le volume des ventes de détail a diminué de 0,7 % dans la zone euro et de 0,6 % dans l'ensemble de l'Union européenne en septembre 2026, par rapport au mois précédent. En France, le déficit commercial s'est creusé à 7,33 milliards d'euros en septembre, contre 6,1 milliards le mois précédent, alors que les économistes anticipaient un déficit de 5,8 milliards d'euros. Une dégradation qui témoigne de la persistance des déséquilibres du commerce extérieur français.

La suite de la séance sera dominée par deux rendez-vous macroéconomiques majeurs aux États-Unis. Les investisseurs prendront connaissance à 14h30 du rapport mensuel sur l'emploi américain, avant la publication, à 16h, de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.

Des valeurs en mouvement

Dans l'actualité des sociétés, TP plonge de 16%. Le spécialiste de la relation client subit une lourde sanction boursière après avoir lancé un avertissement sur son chiffre d'affaires pour 2026. Cette annonce ravive les doutes sur sa capacité à renouer avec une croissance solide, alors que l'automatisation croissante de certaines activités sous l'effet de l'intelligence artificielle fait peser des incertitudes sur son modèle économique.

Publicis abandonne 3% à la Bourse de Paris, interrompant une série de six séances consécutives de hausse. Le géant publicitaire pâtit d'un abaissement de recommandation d'UBS, qui passe d' acheter à neutre. La banque suisse ramène parallèlement son objectif de cours de 109 à 100 euros, estimant désormais limité le potentiel de progression du titre après son récent parcours haussier.

Euronext se replie de 1,55 %, malgré la publication de résultats records au troisième trimestre 2026, accompagnée de l'annonce d'un programme de rachat d'actions.

Aperam cède 1,4% après avoir perdu jusqu'à près de 3 % dans les premiers échanges. Le producteur d'acier inoxydable est pénalisé par des résultats trimestriels inférieurs aux attentes du marché. Le groupe met pourtant en avant sa " meilleure performance pour un troisième trimestre depuis quatre ans " et réaffirme sa confiance dans l'atteinte de ses objectifs de désendettement.

À Londres, IAG gagne 0,48% malgré des résultats trimestriels affectés par la hausse des coûts du carburant et des perturbations opérationnelles. La maison mère de British Airways, Iberia et Vueling a néanmoins confirmé ses objectifs annuels, une perspective jugée toujours atteignable par plusieurs analystes. De quoi rassurer les investisseurs dans un marché pourtant largement orienté à la baisse.

À l'inverse, Daimler Truck recule de 3,7%, malgré une nette accélération de ses performances financières au troisième trimestre. Le constructeur de poids lourds a notamment enregistré une forte amélioration de sa rentabilité et une solide génération de trésorerie. Des performances qui ne suffisent toutefois pas à soutenir le titre dans un contexte de marché défavorable.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,47% à 1,1175 dollar.