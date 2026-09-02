Un trio : ADP, commandes industrielles, demande de prêts immobiliers

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(Ajoute un nouvel article de blog)

* Les indices américains passent dans le vert, le Dow Jones en tête

* Le secteur des matériaux domine les secteurs du S&P 500, tandis que l'immobilier est le plus à la traîne

* Le STOXX recule d'environ 0,3 %

* Le dollar recule légèrement; le brut américain progresse un peu; l'or gagne environ 1 %, le bitcoin recule

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,80 %

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TROIS EN COMPTE: ADP, COMMANDES INDUSTRIELLES, DEMANDE DE PRÊTS IMMOBILIERS

Trois séries de données économiques ont été publiées mercredi, offrant un aperçu du marché du travail, de l'industrie manufacturière et du secteur immobilier.

Commençons par le marché du travail: le secteur privé n’a créé que 38 000 emplois en août , soit une baisse mensuelle de 17,4 % et 10 000 de moins que les prévisions des économistes, selon le prestataire de services de paie ADP.

ADP n’a pas toujours fait ses preuves en tant que prévisionniste des données officielles du gouvernement, mais c’est parfois aussi le cas des analystes. Quoi qu’il en soit, les chiffres d’ADP sont inférieurs de 15,6 % à la hausse de 45 000 emplois dans le secteur privé attendue dans le rapport sur l’emploi plus complet du ministère du Travail, qui sera publié vendredi.

“L’accélération de la croissance de l’emploi observée au premier semestre semble s’être ralentie, pour s’inscrire dans une tendance plus modérée, caractéristique d’un marché du travail où l’on n’embauche pas mais où l’on ne licencie pas non plus”, écrit Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics.

“Ce chiffre reste globalement conforme à notre estimation du rythme d’équilibre de la croissance mensuelle de l’emploi”, ajoute M. Martin. “La baisse de l’immigration et le vieillissement de la population native ont nettement ralenti la croissance de l’offre de main-d’œuvre, ce qui signifie que le marché du travail n’a pas besoin de créer autant d’emplois que les années précédentes pour maintenir le taux de chômage stable.”

Après le rapport JOLTS peu enthousiasmant de mardi, qui a montré un ralentissement marqué de la rotation sur le marché du travail, le rapport ADP apporte un indice supplémentaire de faiblesse du marché du travail avant la publication vendredi du rapport sur l’emploi. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que l’économie américaine ait créé un nombre peu spectaculaire de 56 000 emplois le mois dernier, le taux de chômage restant stable à un faible niveau de 4,1 %.

Le graphique ci-dessous suit l’indice national de l’emploi d’ADP et mesure sa précision (ou son manque de précision) par rapport aux données du ministère du Travail.

Du côté de l'industrie manufacturière, les nouvelles commandes de produits manufacturés aux États-Unis ont dépassé les attentes en juillet, progressant de 0,9 % après le recul de 0,2 % enregistré en juin. Les estimations tablaient sur une hausse plus modeste de 0,6 %.

Comme c’est souvent le cas, ce sont les avions qui ont tiré les chiffres vers le haut.

En creusant un peu plus , on constate qu’une hausse de 12,7 % des commandes d’avions commerciaux a été à l’origine d’une grande partie de cette progression. Hors secteur des transports, les nouvelles commandes auraient affiché une hausse plus modérée de 0,6 %. En revanche, une baisse de 1,5 % des biens d’équipement liés à la défense et un recul de 1,1 % dans le secteur des ordinateurs et de l’électronique ont freiné la progression globale.

Malheureusement, les nouvelles commandes de biens d’équipement de base — qui excluent les avions et les équipements de défense et sont considérées comme un baromètre des projets de dépenses des entreprises — ont été révisées à la baisse, passant de 0,2 % à zéro, un niveau inchangé par rapport à juin.

Malgré tout, les nouvelles commandes industrielles semblent s’être affranchies de la zone des 600 milliards de dollars, où elles stagnaient depuis mi-2022, une évolution qui coïncide parfaitement avec le retour de l’indice PMI manufacturier de l’ISM en territoire d’expansion, désormais depuis huit mois.

Enfin, sur le marché immobilier, le coût du financement des prêts immobiliers a légèrement augmenté la semaine dernière. Malgré cela, la demande de prêts hypothécaires a réussi à progresser légèrement, selon l’indice de l’Association des banquiers hypothécaires (MBA).

Le taux moyen des prêts à taux fixe sur 30 ans — qui a tendance à évoluer de pair avec les rendements des bons du Trésor de référence — a légèrement progressé d’exactement un point de base, pour s’établir à 6,79 %.

Malgré cette hausse nominale, la demande de prêts destinés à l’achat d’un logement — l’un des indicateurs les plus avancés du marché immobilier — a progressé de 2,2 %. Les personnes cherchant à refinancer leur prêt immobilier existant, qui représentent 41,8 % du marché hypothécaire, se sont montrées moins enthousiastes. Les demandes de refinancement ont reculé de 1,1 %.

Dans l’ensemble, la demande de prêts hypothécaires s’est renforcée de 0,8 %.

“Les taux hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau en quatre semaines, les inquiétudes des investisseurs concernant l’inflation et l’aggravation des déficits poussant les rendements à la hausse partout dans le monde”, explique Mike Fratantoni, économiste en chef de la MBA.

Le taux fixe à 30 ans est actuellement supérieur de 15 points de base à celui enregistré au cours de la même semaine l’année dernière.

Sur cette même période, les demandes de prêt immobilier ont reculé de 0,6 %, tandis que la demande de refinancement a chuté de 18,8 %.

(Stephen Culp)

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