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Un tribunal parisien condamne Worldpay dans une affaire de fraude sur le marché des changes portant sur 35 millions d'euros
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 18:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mardi la société internationale de paiement Worldpay

VANTV.UL dans une affaire d'escroquerie financière, lui infligeant une amende de 200 000 €, ont rapporté les médias français.

L'affaire portait sur des stratagèmes frauduleux d'investissement en devises étrangères en ligne entre 2011 et 2014, dans lesquels des épargnants étaient attirés par des promesses de rendements élevés avant que leur argent ne soit détourné vers des comptes à travers le monde.

* Worldpay a été reconnue coupable de complicité dans la fourniture illégale de services de paiement et condamnée à payer deux amendes de 100 000 € chacune.

* Les juges ont estimé que Worldpay n’avait pas vérifié les informations fournies par son client Seroph, une société néerlandaise liée aux entreprises frauduleuses et qui utilisait l’infrastructure de paiement de Worldpay.

* Worldpay a transféré 16,82 millions d’euros à Seroph, a précisé le tribunal.

* Le tribunal a également condamné les principaux fraudeurs, situés en France et en Israël, à des peines pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et 400 000 euros d'amendes.

* Les victimes, recrutées en ligne et par téléphone, pensaient investir sur le marché des changes, avec des pertes estimées à au moins 35 millions d'euros.

(1 $ = 0,8661 euro)

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1 commentaire

  • 19:19

    comment peut-on infliger une amende de 400 000€ à des gens qui volent 35 millions €? C'est ridicule ...

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