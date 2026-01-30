Un tribunal panaméen annule les contrats portuaires de CK Hutchison, ce qui compromet le plan de vente

Les actions de CK Hutchison chutent de 5,5 % après une décision de justice

Le Panama pourrait avoir besoin de nouveaux appels d'offres pour les opérations portuaires

La Chine s'oppose à la participation majoritaire des États-Unis dans les ports panaméens

La Cour suprême du Panama a annulé jeudi en fin de journée des contrats portuaires clés détenus par une filiale de la société CK Hutchison, basée à Hong Kong, ce qui laisse planer le doute sur la propriété future de certaines opérations du canal de Panama et risque de compromettre les projets de vente de certains terminaux.

Panama Ports Company, une filiale de CK Hutchison, détient depuis les années 1990 des contrats d'exploitation de terminaux à conteneurs aux entrées pacifique et atlantique du canal, distincts des opérations de la voie navigable.

La décision pourrait perturber le projet de CK Hutchison

0001.HK de vendre, pour 23 milliards de dollars, des dizaines de ports dans le monde entier , y compris les terminaux panaméens, à un consortium dirigé par BlackRock BLK.N et Mediterranean Shipping Company (MSC).

CK Hutchison n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la décision du tribunal.

Les actions du conglomérat cotées à Hong Kong ont chuté de 5,5 % vendredi à la suite de la décision, soit la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis neuf mois.

La Cour suprême a déclaré qu'après des "délibérations approfondies", elle avait estimé que les lois et actes sous-tendant le contrat de concession entre l'État et la Panama Ports Company pour le développement, la construction, l'exploitation et la gestion des terminaux de Balboa et Cristobal étaient inconstitutionnels.

Cette décision intervient dans un contexte de rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine sur les routes commerciales mondiales et est considérée comme une victoire pour Washington, où le président Donald Trump a fait pression pour limiter l'influence chinoise sur le canal de Panama, qui achemine environ 5 % du commerce maritime mondial.

Les principaux candidats à l'achat des ports de Hutchison, BlackRock et MSC, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Donald Trump a salué l'accord proposé pour la vente des ports, en particulier les opérations panaméennes, comme une victoire puisqu'il ferait passer les actifs commerciaux sous la propriété majoritaire des États-Unis.

Toutefois, la Chine a menacé de bloquer l'accord au motif qu'il n'était pas dans son intérêt national. Elle avait fait pression pour que la compagnie maritime d'État COSCO 1199.HK prenne une participation majoritaire dans l'opération de rachat, ont indiqué des sources à Reuters.

CK Hutchison attendait que la Cour suprême prenne une décision finale sur le statut légal de ses contrats après que le procureur général local ait jugé les contrats "inconstitutionnels".

Les détracteurs de ces contrats, qui ont été prolongés ces dernières années, ont également affirmé qu'ils désavantageaient le Panama.

La décision de la Cour suprême pourrait contraindre le pays à restructurer le cadre juridique nécessaire à l'obtention de contrats d'exploitation portuaire et, éventuellement, à lancer de nouveaux appels d'offres pour l'exploitation des terminaux.

Garantir des opérations portuaires ininterrompues est essentiel pour les compagnies maritimes qui utilisent le Panama comme plate-forme de transbordement, où les conteneurs sont transférés entre des navires desservant plusieurs itinéraires.

En juillet, le président panaméen Jose Raul Mulino a déclaré que des partenariats public-privé pourraient reprendre les deux ports si le tribunal invalidait les contrats avec CK Hutchison.

Les analystes ont souligné la probabilité que Panama Ports dépose une plainte en arbitrage après avoir perdu le procès.