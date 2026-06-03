Un tribunal néerlandais va poursuivre l'affaire Greenpeace concernant une amende liée à la protestation contre l'oléoduc

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Un tribunal néerlandais a déclaré mercredi qu'il était compétent pour connaître d'une affaire introduite par Greenpeace International contre la société américaine de pipelines Energy Transfer ET.N , dans laquelle l'organisation écologiste réclame une indemnisation pour des poursuites judiciaires menées aux États-Unis où elle a été prise pour cible par cette société.

* Le tribunal d'Amsterdam a déclaré qu'il était compétent pour connaître de cette affaire, malgré les objections d'Energy Transfer, car Greenpeace a son siège social aux Pays-Bas.

* Greenpeace a poursuivi Energy Transfer pour ce qu'il qualifie de poursuites judiciaires « sans fondement » intentées par la société aux États-Unis contre des groupes ayant protesté contre le projet d'oléoduc Dakota Access.

* Energy Transfer a déclaré que les poursuites engagées contre Greenpeace aux États-Unis visaient à tenir le groupe « responsable de ses actions illégales et préjudiciables pendant la construction de l’oléoduc Dakota Access ».

* En février, un juge du Dakota du Nord a confirmé un verdict antérieur condamnant Greenpeace à verser à la société 345 millions de dollars pour son rôle dans ces manifestations.

* Le tribunal d'Amsterdam a rejeté la demande de Greenpeace visant à bénéficier de la protection d'une nouvelle loi européenne destinée à limiter les poursuites judiciaires visant à réduire au silence les militants des droits humains.

* Le tribunal a estimé que cette loi n'était pas applicable en l'espèce.

* Il a également rejeté la demande d’Energy Transfer visant à reporter l’affaire néerlandaise jusqu’à ce que toutes les procédures aux États-Unis soient closes.

* Aucune date n'a été fixée pour l'audience.