 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un tribunal néerlandais estime que les chauffeurs Uber peuvent être considérés comme des travailleurs indépendants
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Charlotte Van Campenhout

AMSTERDAM, 27 janvier - Un tribunal néerlandais a annulé mardi une décision de 2021 qui avait classé tous les chauffeurs d'Uber UBER.N comme des employés, déclarant que les chauffeurs individuels peuvent être traités comme des entrepreneurs indépendants.

Le tribunal d'Amsterdam a déclaré que six chauffeurs qui avaient rejoint la société de covoiturage dans son appel sont des travailleurs indépendants plutôt que des employés, compte tenu des investissements qu'ils ont faits dans leur véhicule, de leur liberté de choisir les heures de travail et de leur capacité à accepter ou à refuser des trajets.

"Cette décision est une nette victoire pour des milliers de chauffeurs aux Pays-Bas qui ont passé plus de cinq ans à se battre pour protéger leur statut de travailleurs indépendants", a déclaré un porte-parole d'Uber.

"Nous sommes maintenant impatients de travailler de manière constructive avec les chauffeurs, les syndicats et les décideurs politiques pour protéger la flexibilité que les chauffeurs souhaitent, tout en garantissant les protections qu'ils méritent."

Le tribunal a rejeté les arguments du syndicat FNV, qui a déclaré que tous les chauffeurs Uber devraient être traités comme des employés d'une compagnie de taxis et devraient bénéficier d'avantages conformes à cette position.

Le tribunal a déclaré que la relation entre Uber et ses chauffeurs devait être déterminée sur une base individuelle.

La FNV a déclaré qu'elle était déçue par la décision, mais qu'elle continuerait à "se battre pour les chauffeurs", éventuellement par le biais d'un nouvel appel ou d'une action en justice individuelle. Uber a été confronté à des affaires similaires ailleurs. En novembre dernier, un tribunal néo-zélandais a statué que les chauffeurs étaient des employés, et un tribunal britannique a statué en 2021 qu'ils bénéficiaient des droits des travailleurs, tels que le salaire minimum. En 2023, un tribunal français a jugé qu'Uber devait verser environ 17 millions d'euros (20,2 millions de dollars) en dommages et intérêts à un groupe de chauffeurs qui estimaient qu'ils auraient dû être traités comme des employés.

(1 $ = 0,8413 euro)

Valeurs associées

UBER TECH
81,985 USD NYSE -0,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros ( AFP / Hector RETAMAL )
    La famille Pinault vend ses actions Puma au groupe chinois Anta Sports
    information fournie par AFP 27.01.2026 13:41 

    Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros, selon un communiqué à la Bourse de Hong Kong diffusé mardi. Afin d'étendre sa présence ... Lire la suite

  • Le logo de UnitedHealthcare, l'unité d'assurance de UnitedHealth Group
    UnitedHealth: Les prévisions pour 2026 assombries par les projets sur Medicare Advantage
    information fournie par Reuters 27.01.2026 13:40 

    UnitedHealth a annoncé mardi prévoir un bénéfice ajusté légèrement supérieur aux estimations pour 2026, mais ‍cet objectif est assombri par l'annonce d'augmentations tarifaires pour le régime d'assurance-maladie Medicare Advantage largement sous les attentes pour ... Lire la suite

  • Le logo d'UPS
    UPS prévoit une hausse du CA en 2026 avec des envois plus rémunérateurs
    information fournie par Reuters 27.01.2026 13:36 

    United Parcel Service a annoncé mardi prévoir pour 2026 une ‍hausse de son chiffre d'affaires, alors que le groupe américain réduit les livraisons à faible ‌marge pour son principal client Amazon et se recentre sur des expéditions à ​plus forte valeur ajoutée. ... Lire la suite

  • ( AFP / JEFF KOWALSKY )
    GM: perte au 4T mais bénéfices prévus en hausse en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.01.2026 13:32 

    Le constructeur automobile américain General Motors a constaté une importante perte nette au quatrième trimestre, due à des charges exceptionnelles liées au redimensionnement de son activité de véhicules électriques, mais prévoit des bénéfices en hausse sur l'année ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank