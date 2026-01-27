Un tribunal néerlandais estime que les chauffeurs Uber peuvent être considérés comme des travailleurs indépendants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Charlotte Van Campenhout

AMSTERDAM, 27 janvier - Un tribunal néerlandais a annulé mardi une décision de 2021 qui avait classé tous les chauffeurs d'Uber UBER.N comme des employés, déclarant que les chauffeurs individuels peuvent être traités comme des entrepreneurs indépendants.

Le tribunal d'Amsterdam a déclaré que six chauffeurs qui avaient rejoint la société de covoiturage dans son appel sont des travailleurs indépendants plutôt que des employés, compte tenu des investissements qu'ils ont faits dans leur véhicule, de leur liberté de choisir les heures de travail et de leur capacité à accepter ou à refuser des trajets.

"Cette décision est une nette victoire pour des milliers de chauffeurs aux Pays-Bas qui ont passé plus de cinq ans à se battre pour protéger leur statut de travailleurs indépendants", a déclaré un porte-parole d'Uber.

"Nous sommes maintenant impatients de travailler de manière constructive avec les chauffeurs, les syndicats et les décideurs politiques pour protéger la flexibilité que les chauffeurs souhaitent, tout en garantissant les protections qu'ils méritent."

Le tribunal a rejeté les arguments du syndicat FNV, qui a déclaré que tous les chauffeurs Uber devraient être traités comme des employés d'une compagnie de taxis et devraient bénéficier d'avantages conformes à cette position.

Le tribunal a déclaré que la relation entre Uber et ses chauffeurs devait être déterminée sur une base individuelle.

La FNV a déclaré qu'elle était déçue par la décision, mais qu'elle continuerait à "se battre pour les chauffeurs", éventuellement par le biais d'un nouvel appel ou d'une action en justice individuelle. Uber a été confronté à des affaires similaires ailleurs. En novembre dernier, un tribunal néo-zélandais a statué que les chauffeurs étaient des employés, et un tribunal britannique a statué en 2021 qu'ils bénéficiaient des droits des travailleurs, tels que le salaire minimum. En 2023, un tribunal français a jugé qu'Uber devait verser environ 17 millions d'euros (20,2 millions de dollars) en dommages et intérêts à un groupe de chauffeurs qui estimaient qu'ils auraient dû être traités comme des employés.

(1 $ = 0,8413 euro)