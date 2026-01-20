Un tribunal moscovite rejette la demande des procureurs de saisir les actifs d'un fonds américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur la réunion de Davos)

Un tribunal de Moscou a rejeté mardi une requête des procureurs visant à saisir les actifs du fonds de capital-investissement américain NCH Capital en Russie, a indiqué l'agence de presse Interfax, alors que des représentants russes et américains doivent s'asseoir pour des discussions dans la station balnéaire suisse de Davos.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les autorités russes ont confisqué ou placé sous la gestion de l'État des actifs d'une valeur de quelque 50 milliards de dollars appartenant à des propriétaires étrangers et russes, les tribunaux soutenant généralement les revendications de l'État. Les procureurs ont déposé une plainte contre NCH Capital et ses fondateurs, George Rohr, citoyen américain, et Moris Tabacinic, citoyen autrichien, visant à interdire les activités de NCH en Russie au motif que les fondateurs ont financé les forces militaires ukrainiennes.

NCH possède le producteur agricole russe AgroTerra, l'un des 20 plus grands propriétaires terriens de Russie, qui a été placé sous la gestion temporaire de l'État par un décret signé par le président russe Vladimir Poutine en avril 2024.

Selon Interfax, le juge a décidé que le tribunal n'entendrait pas l'affaire et a révoqué les mesures provisoires précédemment ordonnées. L'agence n'a pas fourni d'autres détails.

Le texte intégral de la décision du tribunal devrait être publié dans les prochains jours. Les procureurs peuvent faire appel de la décision.

La décision de la Cour intervient le jour où l'envoyé du président russe, Cyrille Dmitriev, rencontre des représentants des États-Unis en marge du Forum économique mondial de Davos.

Le Kremlin a déclaré que, outre l'échange d'informations sur un règlement pacifique en Ukraine, Dmitriev discuterait des relations économiques et commerciales avec les États-Unis.

"Vous savez que nous sommes favorables à la reprise de ces relations", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Andrei Kostin, directeur général de VTB, a déclaré en décembre dernier que la banque était en pourparlers pour acheter AgroTerra, qu'elle aide l'État à gérer. NCH a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de vendre AgroTerra et qu'elle n'était pas en négociations concernant une éventuelle vente.