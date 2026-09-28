Un tribunal kazakh rejette la demande de l'exploitant pétrolier de Kashagan visant à bloquer l'exécution d'une amende de 5 milliards de dollars

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Un tribunal kazakh a rejeté une action en justice intentée par l’exploitant du gisement pétrolier offshore de Kashagan, au Kazakhstan, qui visait à faire annuler une décision visant à engager des mesures d’exécution pour recouvrer une amende environnementale d’environ 5 milliards de dollars, a rapporté lundi l’agence de presse russe Interfax.

La North Caspian Operating Company (NCOC) est enlisée dans un long bras de fer juridique avec le gouvernement kazakh, qui l'accuse d'infractions environnementales liées au stockage de soufre et lui a infligé cette lourde amende.

La NCOC, qui regroupe Shell SHEL.L , Eni ENI.MI , TotalEnergies TTEF.PA et Exxon Mobil XOM.N , ainsi que ses sous-traitants, contestent cette amende et les allégations qui la sous-tendent; l’affaire fait actuellement l’objet d’une procédure d’arbitrage international.

Début septembre, le ministère de la Justice du Kazakhstan a déclaré que la procédure d'exécution avait été temporairement suspendue, mais qu'il avait toujours l'intention de faire recouvrer l'amende .

Kashagan est l’un des plus grands gisements pétroliers du Kazakhstan.