Un tribunal indonésien réduit la peine du fondateur de Gojek à 9 ans lors d'une audience en appel

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(Ajout de nouveaux détails sous forme de liste à puces)

Un tribunal indonésien a réduit la peine de prison du fondateur de Gojek et ancien ministre de l'Éducation, Nadiem Makarim, de 10 à 9 ans lors d'une audience en appel pour une condamnation pour corruption liée à un marché public irrégulier portant sur l'achat d'ordinateurs portables, ont déclaré jeudi les juges.

* Nadiem avait été condamné à 10 ans de prison en juin, après que le tribunal l'eut reconnu coupable d'abus de pouvoir lors de l'approvisionnement en Chromebooks de Google GOOGL.O pour des écoles en Indonésie, ce quiavait entraîné un préjudicede 125 millionsde dollars pour l'État. Il avait interjeté appel le 1er juillet devant la Cour d'appel de Jakarta .

* Un juge, Catur Iriantoro, a déclaré jeudi que la cour n’avait pas fait droit à la demande de Nadiem visant à faire annuler toutes les accusations , car le jugement précédent était conforme aux faits établis lors du procès, aux preuves présentées et aux témoignages.

* La cour a également réduit le montant de la restitution que Nadiem doit verser, le ramenant de 809 milliards de roupies (45,23 millions de dollars) à 548 milliards de roupies, a précisé un autre juge, Subachran Hardi Mulyana.

* À l’issue de l’audience, Nadiem a fait part de sa déception face à cette décision et a déclaré aux journalistes qu’il ferait appel devant la Cour suprême.

* “La victime, ce n'est plus seulement moi, mais la crédibilité du système judiciaire en Indonésie”, a-t-il déclaré.

* Les juges ont également confirmé un jugement antérieur selon lequel Makarim avait modifié les conditions de l’appel d’offres pour favoriser Chrome , ce qui a profité à Google et restreint la concurrence.

(1 dollar = 17.888 roupies)