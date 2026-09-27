Le nord-est des Etats-Unis frappé par une tempête rare pour la saison

Inondation à Ocean City, dans l'Etat américain du New Jersey, le 26 septembre 2026 ( AFP / Matthew Hatcher )

Une tempête rare pour la saison frappe dimanche le nord-est des Etats-Unis, douché par des pluies diluviennes et balayé par des vents puissants, qui ont fait un mort et privé d'électricité des dizaines de milliers d'usagers selon les médias américains.

Les grandes villes de New York, Boston et Philadelphie se trouvent pile sur la trajectoire de cette tempête et les autorités ont mis en garde contre de possibles inondations majeures et fermetures de routes.

Ce phénomène frappe généralement entre l'automne et le début du printemps.

Inondations à Ocean City, dans l'Etat américain du New Jersey, le 26 septembre 2026 ( AFP / Matthew Hatcher )

Jusqu'à quinze centimètres de pluie sont attendus sur Long Island au cours des prochains jours.

"Les conditions sont extrêmement dangereuses. Quiconque irait dans ou près de l'eau ce weekend mettrait littéralement sa vie en jeu", a prévenu la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, lors d'un point presse samedi. "Nous nous attendons à des vagues hautes de jusqu'à six mètres dans certaines zones".

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a mis en garde les habitants de la ville la plus peuplée du pays contre de fortes rafales de vent et le risque de lignes électriques endommagées. "Ne vous déplacez pas si vous n'y êtes pas obligés", a-t-il insisté.

Dans le quartier de Brooklyn, un homme de 56 ans a été tué par une chute d'arbre, selon les médias américains.

Pannes d'électricité

Et plus de 80.000 usagers dans les Etats de New York, du New Jersey, du Connecticut, du Massachusetts, de Rhode Island et de Pennsylvanie étaient privés d'électricité à 01H30 locales dimanche (05H30 GMT), selon le site spécialisé poweroutage.com.

Inondations à Ocean City, dans l'Etat américain du New Jersey, le 26 septembre 2026 ( AFP / Matthew Hatcher )

Des centaines de vols ont été annulés dimanche, dont 171 à l'aéroport Logan de Boston à lui seul, et des retards persistants ont été signalés dans toute la région, selon le site de suivi Flight Aware.

La tempête qui a "tournoyé au large des côtes du nord du Mid-Atlantic et du sud de la Nouvelle-Angleterre samedi après-midi", selon le National Weather Service dans ses dernières prévisions, s'est déplacée vers le New Jersey et Long Island touchant la région avec "toute sa force" dimanche matin.

Le service météorologique a expliqué qu'il fallait s'attendre à "des inondations côtières majeurs le long de la côte Mid-Atlantique" du fait de la conjonction de plusieurs marées hautes avec la pleine lune.

Concerts annulés

De grands événements culturels ont été annulés, dont les festivals Global Citizen et All Things Go à New York, et l'Oceans Calling dans le Maryland.

Une route fermée en raison des inondations à Ocean City, dans l'Etat américain du New Jersey, le 26 septembre 2026 ( AFP / Matthew HATCHER )

"La sécurité doit passer en premier. C'est la première fois en 14 ans que nous devons annuler", ont annoncé les organisateurs du Global Citizen, qui devait accueillir à Central Park les artistes Lenny Kravitz, Lauryn Hill, Alicia Keys ou encore les stars de la country Lainey Wilson et Shaboozey.

Plus de 12 centimètres d'eau sont attendus dans certaines régions du Massachusetts, dont Boston, soit l'équivalent de plus d'un mois de précipitations.

Les concerts prévus le weekend près de Boston du chanteur pop britannique Ed Sheeran ont été annulés en raison de la tempête, qui a généré des rafales de vent atteignant 113 km/h le long des côtes de la Nouvelle-Angleterre.

Certaines zones côtières de Caroline du Nord, de Virginie, du Maryland, du Delaware et du New Jersey ont déjà connu des inondations cette semaine.

Les "Nor'easters" -- nom donnés aux vents du nord-est-- peuvent survenir tout au long de l'année, mais sont plus fréquents entre l'automne et le début du printemps. Ils s'accompagnant presque toujours de fortes pluies ou de chutes de neige abondantes, ainsi que de puissantes rafales de vent.