Un tribunal indien lève l'interdiction de partage des données de WhatsApp et maintient l'amende de Meta

Un tribunal d'appel indien a annulé mardi l'interdiction de cinq ans imposée par un organisme de surveillance concurrence à WhatsApp, propriété de Meta, de partager des données d'utilisateurs avec d'autres entités de Meta à des fins publicitaires, mais a maintenu une amende, marquant ainsi une victoire partielle pour la major technologique américaine.

WhatsApp avait contesté l'interdiction du partage de données entre WhatsApp et d'autres entités Meta, décrétée par la Commission indienne de la concurrence en novembre 2024, avertissant qu'elle pourrait être amenée à supprimer certaines fonctionnalités.

Meta a également reproché à la CCI de ne pas disposer de l'"expertise technique" nécessaire pour comprendre les ramifications de son ordonnance.

Le National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) a levé l'interdiction de partage des données, notant que "la justification de l'interdiction n'existait pas du tout".

Il a toutefois confirmé l'amende de 25,4 millions de dollars que la CCI avait imposée, estimant que Meta avait abusé de sa position dominante en imposant des conditions déloyales.

L'affaire a débuté en 2021 au milieu des critiques concernant les modifications apportées à la politique de confidentialité de WhatsApp, l'enquête de la CCI ayant conclu que la politique poussait les utilisateurs à accepter les changements sous peine de perdre l'accès au service.

"Alors que nous évaluons l'ordre écrit, nous continuons à réitérer que la mise à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp en 2021 n'a pas changé la confidentialité des messages personnels qui restent cryptés de bout en bout", a déclaré un porte-parole de Meta à Reuters dans une réponse envoyée par courriel.

L'Inde est le plus grand marché de Meta, avec le plus grand nombre d'utilisateurs de Facebook, Instagram et WhatsApp dans le monde.