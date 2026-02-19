Un tribunal brésilien rétablit l'ordre de libérer l'accès au terminal portuaire de Cargill à Santarem

par Ana Mano

Un tribunal brésilien a rétabli mercredi en fin de journée une ordonnance visant à libérer l'accès au terminal portuaire fluvial de Santarem où opère le négociant en céréales américain Cargill, selon une décision signée par le juge fédéral Shamyl Cipriano et consultée par Reuters. Depuis plusieurs jours, des manifestants indigènes bloquent la circulation des camions à l'entrée du terminal de Cargill à Santarem, dans le nord du Brésil, pour protester contre les projets de dragage du fleuve Tapajos et de transport d'une quantité encore plus importante de céréales, comme le soja et le maïs, destinées aux marchés d'exportation.

Vendredi dernier, un tribunal fédéral a rendu une décision obligeant le gouvernement à adopter des mesures dans les 48 heures pour expulser les manifestants et rétablir l'accès aux installations de Cargill dans l'État de Para.

Les procureurs fédéraux ont déclaré à Reuters qu'ils avaient fait appel de cette décision, arguant que celle-ci ignorait les normes du Conseil national de la justice, qui exige la participation directe des peuples indigènes et la tenue d'audiences de médiation avant toute expulsion.

La décision a été annulée dimanche, selon les procureurs, avant que la réintégration de mercredi n'offre une victoire à Cargill.

Les procureurs analysent actuellement la dernière décision du tribunal.

Amport, qui représente les opérateurs de terminaux portuaires dans le bassin amazonien, s'est félicité de cette dernière décision qui "reconnaît la nature essentielle de l'infrastructure portuaire et ... le préjudice résultant d'une fermeture prolongée"

Jeudi, les médias locaux ont rapporté que des indigènes avaient "intercepté" des barges opérant pour Cargill dans la région de Santarem alors qu'elles traversaient la rivière Tapajos.

Cargill s'est refusé à tout commentaire.