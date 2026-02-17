Un tribunal australien inflige une amende de 11,3 millions de dollars à la marque d'essence locale d'Exxon pour allégations trompeuses

(Ajout de la réponse de l'entreprise au paragraphe 10)

LaCour fédérale d' Australie a condamné Mobil Oil Australia à une amende de 16 millions de dollars australiens (11,3 millions de dollars) pour des affirmations trompeuses concernant le carburant vendu dans les stations-service de certaines régions du Queensland, a déclaré mardi l'autorité de régulation de la concurrence du pays.

Mobil Oil Australia fournit du pétrole, du diesel et d'autres produits pétroliers aux détaillants en Australie et appartient à Exxon Mobil XOM.N , une société pétrolière et gazière de premier plan.

En 2024, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) avait intenté un procès à l'unité locale , alléguant que la société avait trompé les clients sur le carburant vendu dans six stations-service de sa marque dans le Queensland.

Mardi, Mobil a admis avoir fait des déclarations trompeuses aux consommateurs entre août 2020 et juillet 2024, en indiquant faussement que son "Mobil Synergy Fuel" contenait certains additifs, a déclaré l'ACCC dans son communiqué.

Les faits se sont produits dans neuf stations-service Mobil situées dans les villes et banlieues du nord et du centre du Queensland, à savoir Aitkenvale, Barcaldine, Berserker, Biloela, Guthalungra, Proserpine, Rasmussen, Rural View et Yeppoon.

Le carburant fourni aux stations-service était le même ou essentiellement le même que le carburant non additivé dans d'autres sites de vente au détail non-Mobil, a ajouté l'autorité de régulation.

L'ACCC a déclaré que les allégations ont été faites par le biais d'une série d'enseignes et de marques dans les neuf stations-service qui vantaient les avantages de Mobil Synergy Fuel.

"Nous avons considéré qu'il était très probable que certaines personnes aient choisi de faire le plein dans ces stations-service parce qu'elles pensaient obtenir une qualité d'essence différente présentant des avantages particuliers pour le moteur de leur voiture", a déclaré Mick Keogh, vice-président de l'ACCC.

Le comportement de l'entreprise était contraire à la loi australienne sur la consommation, a ajouté l'ACCC dans sa déclaration.

Dans une réponse envoyée par courrier électronique à Reuters, Mobil a déclaré avoir pris des mesures pour s'abstenir d'apposer des allégations de bénéfices spécifiques sur les distributeurs dans les sites concernés, ou pour couvrir ou supprimer ces allégations dans les sites où il n'y a pas de carburant Synergy.

La société a ajouté qu'elle reconnaissait que des erreurs avaient été commises.

($1 = A$1.4152)