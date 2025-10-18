Un tribunal américain ordonne à la société de logiciels espions NSO de cesser de cibler WhatsApp et réduit les dommages-intérêts

(Ajoute le commentaire de NSO aux paragraphes 9 et 10.) par Raphael Satter

Un tribunal américain a ordonné au groupe israélien NSO de cesser de cibler le service de messagerie WhatsAppde Meta Platforms META.O , un développement dont l'entreprise de logiciels espions a averti qu'il pourrait la mettre sur la paille. Dans une décision de 25 pages rendue vendredi, la juge Phyllis Hamilton du tribunal de district des États-Unis a imposé une injonction permanente sur les efforts de NSO Group pour s'introduire dans WhatsApp, l'une des plates-formes de communication les plus utilisées au monde.

Mme Hamilton a également accordé à NSO une réduction importante des dommages-intérêts accordés lors d'un récent procès devant un jury, en ramenant les dommages-intérêts punitifs dus à Meta d'environ 167 millions de dollars à 4 millions de dollars. L'injonction devrait constituer un défi pour NSO, qui est accusée depuis des années de faciliter les violations des droits de l'homme grâce à son outil de piratage phare, Pegasus.

Pegasus exploite les faiblesses des logiciels couramment déployés pour assurer sa surveillance, ce qui fait de WhatsApp l'une de ses cibles les plus importantes.

NSO a déjà fait valoir qu'une injonction l'empêchant de s'en prendre à WhatsApp "mettrait en péril l'ensemble de l'entreprise de NSO" et "forcerait NSO à cesser ses activités", selon le jugement.

Les dirigeants de Meta se sont réjouis de cette décision. "Le jugement d'aujourd'hui interdit au fabricant de logiciels espions NSO de s'en prendre à nouveau à WhatsApp et à ses utilisateurs dans le monde entier", a déclaré Will Cathcart, directeur de WhatsApp, sur X . "Nous nous félicitons de cette décision qui intervient après six années de procédure visant à tenir NSO pour responsable d'avoir ciblé des membres de la société civile."

NSO, qui insiste depuis longtemps sur le fait que ses produits luttent contre la grande criminalité et le terrorisme, s'est félicité de la réduction de 97 % des dommages-intérêts punitifs et a déclaré que l'injonction ne s'appliquait pas aux clients de NSO, "qui continueront à utiliser la technologie de l'entreprise pour contribuer à la protection de la sécurité publique".

L'entreprise a déclaré qu'elle examinerait la décision et "déterminerait ses prochaines étapes en conséquence".

La société a récemment été rachetée par un groupe dirigé par le producteur hollywoodien Robert Simonds, selon un rapport publié au début du mois dans la publication TechCrunch. Simonds n'a pas répondu immédiatement à un courriel.