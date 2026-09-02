Un tribunal américain estime que le code vestimentaire de Starbucks n'a pas porté atteinte aux droits du travail des salariés new-yorkais

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* La commission du travail n'a pas pris en compte l'image publique de Starbucks, estime le tribunal

* Une nouvelle juridiction rejette les décisions de l'agence concernant les codes vestimentaires sur le lieu de travail

par Daniel Wiessner

Une cour d’appel américaine a infirmé mercredi une décision du Conseil fédéral des relations du travail selon laquelle Starbucks avait enfreint la loi en interdisant aux employés d’un magasin phare de Manhattan, à l’ambiance « steampunk hipster », de porter des t-shirts ou plusieurs badges en faveur d’un syndicat.

La Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis, siégeant à New York, a déclaré que la Commission nationale des relations du travail (National Labor Relations Board) n’avait pas su trouver un juste équilibre entre la capacité de Starbucks à présenter l’image qu’elle souhaitait à ses clients et le droit de ses salariés à encourager la syndicalisation.

Starbucks et un porte-parole du Conseil des relations du travail n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette décision est la dernière en date rendue par une cour d’appel américaine estimant que le Conseil national des relations du travail était allé trop loin en considérant que les codes vestimentaires sur le lieu de travail portaient atteinte au droit des employés de militer pour de meilleures conditions de travail et d’adhérer à un syndicat.

L’année dernière, un tribunal de Saint-Louis avait estimé que Home Depot avait le droit d’interdire à ses employés d’écrire « Black Lives Matter » sur leurs tabliers de travail orange, et en 2023, un autre tribunal avait jugé que Tesla pouvait interdire à ses ouvriers californiens de porter des t-shirts syndicaux .

Dans l’affaire concernant Tesla , la commission des relations du travail avait estimé que toute politique d’entreprise interdisant les symboles syndicaux était illégale, à moins que l’employeur ne puisse prouver l’existence de « circonstances particulières » justifiant ces restrictions.

Mercredi, un collège de trois juges de la 2e Cour d’appel a estimé que ce critère rendait illégaux de nombreux codes vestimentaires courants sur le lieu de travail et ne parvenait pas à trouver un juste équilibre entre les intérêts légitimes des employeurs, tels que la sécurité ou leur image publique, et leur obligation de respecter les droits du travail des salariés.

Le magasin Starbucks de 23 000 pieds carrés situé dans le Meatpacking District de Manhattan comprend une torréfaction sur place, des bars à café et à cocktails, une boulangerie et un espace de vente au détail.

Au lieu des tabliers verts et des hauts noirs habituels chez Starbucks, les employés portent des tabliers marron et des chemises à col ou des cols roulés aux couleurs sobres, et peuvent choisir de porter quelques t-shirts et badges pré-approuvés. Ceux-ci soutiennent diverses causes telles que les anciens combattants, le mouvement Black Lives Matter, le Mois du patrimoine hispanique et la Journée mondiale de lutte contre le sida, selon les documents judiciaires.

En 2022, ce magasin est devenu l’un des premiers établissements Starbucks à se syndiquer; depuis lors, les employés de 700 autres magasins américains ont voté en faveur de l’adhésion à un syndicat et, ce faisant, ont déposé des centaines de plaintes auprès du NLRB (Conseil national des relations du travail), accusant l’entreprise de pratiques illégales en matière de travail.

En 2024, le Conseil a statué qu’avant la syndicalisation du magasin de Manhattan, Starbucks avait porté atteinte aux droits des salariés de cet établissement en interdisant le port de t-shirts syndicaux et de plus d’un badge, et que l’entreprise n’avait pas apporté de justification légitime à ces politiques.

Mercredi, la Cour d'appel du 2e circuit a infirmé cette décision et renvoyé l'affaire devant le Conseil national des relations du travail « afin qu’il applique un critère de mise en balance plus équitable ». Le Conseil, composé de cinq membres, disposait d’une majorité démocrate lors de sa première décision dans cette affaire et compte désormais une majorité républicaine de 3 contre 1, nommée par le président Donald Trump .