 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 758,00
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un tribunal américain est enclin à rejeter la demande de Gold Reserve de disqualifier l'offre d'Elliott sur la société mère de Citgo
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 18:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal du Delaware est enclin à rejeter une requête récemment introduite par la mineure Gold Reserve GRZ.V pour disqualifier une offre rivale d'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management pour la société mère de Citgo Petroleum, a déclaré le juge Leonard Stark dans un document déposé mercredi.

Le tribunal devrait entamer la semaine prochaine l'audience de vente finale dans le cadre de la vente aux enchères d'actions organisée par le tribunal, avant que Stark ne prenne une décision sur le vainqueur de la vente aux enchères. L'audience fera suite à la sélection préliminaire, le mois dernier, d'une offre de 5,9 milliards de dollars de la société Amber Energy, filiale d'Elliott, comme étant la meilleure offre soumise jusqu'à présent dans le cadre de la vente aux enchères.

Valeurs associées

GOLD RES
3,230 CAD TSX Venture -7,45%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,53 USD Ice Europ +1,50%
Pétrole WTI
63,76 USD Ice Europ +1,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank