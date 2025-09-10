Un tribunal américain est enclin à rejeter la demande de Gold Reserve de disqualifier l'offre d'Elliott sur la société mère de Citgo

Un tribunal du Delaware est enclin à rejeter une requête récemment introduite par la mineure Gold Reserve GRZ.V pour disqualifier une offre rivale d'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management pour la société mère de Citgo Petroleum, a déclaré le juge Leonard Stark dans un document déposé mercredi.

Le tribunal devrait entamer la semaine prochaine l'audience de vente finale dans le cadre de la vente aux enchères d'actions organisée par le tribunal, avant que Stark ne prenne une décision sur le vainqueur de la vente aux enchères. L'audience fera suite à la sélection préliminaire, le mois dernier, d'une offre de 5,9 milliards de dollars de la société Amber Energy, filiale d'Elliott, comme étant la meilleure offre soumise jusqu'à présent dans le cadre de la vente aux enchères.