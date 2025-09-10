Un tribunal américain est enclin à rejeter la demande de disqualification de l'offre d'Elliott sur la société mère de Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du contexte, citation du paragraphe 4) par Marianna Parraga

Un tribunal du Delaware est enclin à rejeter une requête déposée le mois dernier par le mineur Gold Reserve GRZ.V pour disqualifier une offre rivale d'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management pour la société mère de la raffineuse vénézuélienne Citgo Petroleum, a déclaré le juge Leonard Stark dans un document déposé mercredi.

Le tribunal devrait entamer la semaine prochaine l'audience de vente finale dans le cadre de la vente aux enchères d'actions organisée par le tribunal et destinée à payer les créanciers pour les expropriations passées et les défauts de paiement de la dette du Venezuela.

L'audience fera suite à la sélection préliminaire, le mois dernier, d'une offre de 5,9 milliards de dollars de la société Amber Energy, filiale d'Elliott, comme étant la meilleure offre soumise dans le cadre de la vente aux enchères jusqu'à présent. Ce choix a suscité des objections de la part de plusieurs parties et une motion d'annulation de la part de Gold Reserve.

L'offre concurrente de Dalinar Energy, filiale de Gold Reserve, n'a pas été recommandée par l'officier de justice chargé de superviser les enchères, même après avoir été portée à 7,9 milliards de dollars le mois dernier.

Gold Reserve, les avocats représentant le Venezuela et d'autres créanciers ont soumis des objections à l'offre d'Amber, affirmant qu'un accord inclus pour payer 2,1 milliards de dollars aux détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement priverait certains créanciers du Delaware du produit de la vente aux enchères.

Les parties présentes à l'audience ont été encouragées "à se concentrer plutôt sur les mérites de l'offre d'Amber Energy, les objections à cette offre et l'offre de Dalinar", a déclaré le juge dans le dossier.

Au cours des quatre jours d'audience, qui débuteront lundi, les créanciers, les témoins et les experts exposeront les arguments en faveur ou en défaveur des offres sur la table. Une deuxième série de témoignages pourrait être présentée en octobre, selon le tribunal.