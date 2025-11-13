Un tribunal américain bloque temporairement l'ordre de l'USDOT de mettre fin à la coentreprise entre Delta et Aeromexico

par David Shepardson

Une cour d'appel américaine a temporairement suspendu mercredi l'ordonnance d'une agence gouvernementale visant à forcer Delta Air Lines DAL.N et Aeromexico à mettre fin à une coentreprise d'ici le 1er janvier. Les compagnies aériennes avaient intenté un procès pour bloquer l'ordre du ministère des transports d'abroger la coentreprise vieille de près de neuf ans qui permet aux transporteurs de coordonner la programmation, la tarification et la capacité des vols États-Unis-Mexique. L'ordonnance du ministère des transports a été émise en septembre, dans le cadre de plusieurs mesures prises par les États-Unis à l'encontre de l'aviation mexicaine pour des raisons de concurrence. Les transporteurs ont déclaré qu'ils étaient confrontés à des coûts substantiels qu'ils ne pourraient pas récupérer même si un tribunal confirmait ultérieurement l'accord. La brève ordonnance d'un panel de trois juges a cité une décision antérieure du tribunal sur la norme pour bloquer temporairement les actions administratives.

Delta, Aeromexico et le ministère des transports n'ont pas fait de commentaires immédiats.

La semaine dernière, les ministères de la justice et des transports ont qualifié la coentreprise de "collusion légalisée" qui contrôle "près de 60 % des opérations de la quatrième plus grande porte d'entrée internationale vers et depuis les États-Unis", citant les vols à destination de Mexico.

Delta, qui détient une participation de 20 % dans Aeromexico, a également fait valoir que l'administration du président Donald Trump soumettait la coentreprise à des normes plus strictes que d'autres entreprises, notamment United Airlines UAL.O ouvre un nouvel onglet et ANA 9202.T ouvre un nouvel onglet.

Le gouvernement a déclaré que les problèmes anticipés de la coentreprise comprennent des tarifs plus élevés sur certains marchés, une capacité réduite et des défis pour les transporteurs américains en raison d'une concurrence inadéquate.

Le mois dernier, l'administration Trump a révoqué l'approbation de 13 itinéraires de transporteurs mexicains vers les États-Unis et a annulé tous les vols combinés de passagers et de fret des compagnies aériennes mexicaines vers les États-Unis à partir de l'aéroport international Felipe Angeles de Mexico.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que le Mexique avait "ilégalement annulé et gelé des vols de transporteurs américains pendant trois ans, sans aucune conséquence."

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a déclaré plus tôt qu'elle n'était pas d'accord avec la décision des États-Unis de révoquer l'approbation des 13 liaisons.