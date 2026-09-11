Un tribunal américain bloque la tentative de l'administration Trump de maintenir en activité une centrale à charbon du Michigan

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(Ajout des commentaires du ministère de l'Énergie aux paragraphes 7 et 8)

* La Cour d'appel américaine estime que le ministère de l'Énergie a outrepassé ses pouvoirs

* Trump soutient les centrales à charbon malgré les inquiétudes liées au changement climatique

* Le procureur général du Michigan a contesté cette mesure, la jugeant préjudiciable aux consommateurs

par Nichola Groom

Vendredi,une cour d'appelfédérale a annulé une décision de l'administration du président Donald Trump qui avait contraint une centrale à charbon du Michigan à rester en activité au-delà de la date de fermeture prévue.

La décision unanime rendue par un collège de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a conclu que le ministère de l’Énergie avait outrepassé ses pouvoirs en s’appuyant sur une disposition d’urgence rarement invoquée de la loi fédérale, selon les documents judiciaires.

L’État du Michigan avait contesté cette décision après que le ministère de l’Énergie eut ordonné, en 2025, à la centrale J.H. Campbell, datant des années 1960, de rester en service peu avant sa fermeture prévue.

Cette décision constitue un revers pour les efforts de l’administration visant à préserver la production d’électricité à partir du charbon, à un moment où la demande américaine en électricité a explosé, en grande partie en raison de l’expansion des centres de données. L’électricité produite à partir du charbon figure parmi les principales sources d’émissions de dioxyde de carbone contribuant au changement climatique.

"En imposant la poursuite de son exploitation, le DOE a recouru à une tactique inédite pour maintenir illégalement en activité la centrale à charbon vieillissante de J.H. Campbell, dont personne ne demandait le maintien, faisant ainsi peser sur les consommateurs la facture d’une installation qui aurait dû être mise hors service il y a plus d’un an", a déclaré la procureure générale du Michigan, Dana Nessel, dans un communiqué. "Je suis soulagée que la Cour ait vu clair dans cette façade et ait annulé l’ordonnance du DOE, qui n’avait aucun fondement dans la réalité."

Depuis 2025, l’administration Trump a recouru aux pouvoirs d’urgence prévus par la loi fédérale sur l’énergie (Federal Power Act) pour maintenir en service plusieurs centrales électriques vieillissantes dont la mise hors service était prévue, notamment des centrales à charbon dans le Michigan, l’Indiana, l’État de Washington et le Colorado.

Un porte-parole du DOE n’a pas commenté cette décision, mais a qualifié ces ordonnances d’urgence d’essentiellespour assurer l’approvisionnement en électricité en période de forte demande.

"Soyez assurés que le ministère de l’Énergie continuera à protéger et à défendre la sécurité énergétique de tous les Américains", a déclaré l’agence dans un communiqué envoyé par e-mail.

Cette décision intervient un mois après que le DOE a prolongé le décret d’urgence visant à maintenir en service la centrale vieillissante de J.H. Campbell jusqu’au 14 novembre.

La centrale de Consumers Energy, située à CMS.N , devait fermer en 2025 car son exploitation n’était plus rentable. Son maintien en service en vertu de cette ordonnance a coûté 295 millions de dollars à l’entreprise d’électricité entre mai 2025 et juin 2026, selon le bureau du procureur général du Michigan.

Consumers Energy examine actuellement cette décision, a déclaré son porte-parole, Brian Wheeler.

"En attendant, nous continuons à nous conformer à l’arrêté actuel du ministère de l’Énergie, d’une durée de 90 jours, qui maintient la centrale de Campbell en service", a-t-il ajouté.

Les associations environnementales ont salué cette décision.

"Le ministère de l’Énergie doit s’en tenir à son rôle et n’utiliser ses pouvoirs d’urgence qu’en cas de véritable urgence", a déclaré Michael Lenoff, avocat au sein de l’organisation environnementale Earthjustice, dans un communiqué. "Empêcher la fermeture, dictée par le marché, de centrales à charbon afin de promouvoir un programme favorable au charbon ne constitue pas une utilisation appropriée des pouvoirs d’urgence."