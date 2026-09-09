Un tribunal américain annule un permis essentiel délivré par le New Jersey pour le gazoduc Williams NESE reliant la Pennsylvanie à New York

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* Le tribunal annule la certification de qualité de l'eau de NESE et renvoie l'affaire aux autorités environnementales du New Jersey

* Williams ne s'attend pas à ce que la décision du tribunal ait un impact négatif sur le calendrier de mise en service du projet

* Le projet NESE, d'un montant d'environ 1 milliard de dollars, est destiné à acheminer environ 0,4 milliard de pieds cubes de gaz par jour

* Les opposants ont averti que le dragage de la baie pourrait remuer des sédiments chargés de mercure et de PCB

(Ajout d'un commentaire de Williams aux paragraphes 4 et 5)

par Scott DiSavino

La Cour d’appel du troisième circuit des États-Unis a annulé un permis d’utilisation de l’eau essentiel délivré par l’État du New Jersey pour le projet de gazoduc Northeast Supply Enhancement (NESE) de la société énergétique américaine Williams Cos

WMB.N , un projet longtemps retardé qui traverse la Pennsylvanie, le New Jersey et New York.

Dans un arrêt rendu mardi, la cour a déclaré avoir fait droit aux requêtes des associations environnementales, annulé la certification de qualité de l'eau et renvoyé l'affaire devant le Département de la protection de l'environnement du New Jersey (NJDEP).

« Suite à la décision de la Cour d’appel du troisième circuit, nous travaillons sans délai avec les autorités réglementaires de l’État pour donner suite aux conclusions de la cour et restons déterminés à faire avancer le projet Northeast Supply Enhancement (NESE) », a déclaré Cherice Corley, porte-parole de Williams, dans un e-mail adressé à Reuters.

« À l’heure actuelle, nous ne pensons pas que cette décision aura d’incidence négative sur la construction du projet ni sur le calendrier de mise en service prévu », a ajouté Mme Corley.

Une coalition d’associations environnementales avait intenté une action en justice en novembre dernier contre le NJDEP (Département de la protection de l’environnement du New Jersey) pour avoir approuvé de manière injustifiée la certification du projet NESE, après avoir initialement rejeté celui-ci en 2019 au motif qu’il ne respectait pas les normes de qualité de l’eau de l’État.

« Lorsque le certificat de qualité de l’eau a été refusé en 2019, cela aurait dû mettre un terme à l’affaire », a déclaré Charlie Kratovil, responsable régional pour le Centre du New Jersey chez Food & Water Watch, l’une des associations environnementales opposées au projet.

Le projet NESE, d’un montant d’environ 1 milliard de dollars, est en cours de construction par la filiale de Williams, Transcontinental Gas Pipe Line Co (Transco), et vise à prolonger le gazoduc Transco existant. Le projet NESE comprend la construction d’un gazoduc sous-marin dans la baie de Raritan, entre le New Jersey et New York.

Les associations environnementales ont fait valoir que ce tronçon sous-marin nécessiterait le dragage des fonds de la baie, ce qui remuerait des sédiments contenant des contaminants toxiques tels que le mercure et les PCB (polychlorobiphényles), susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine et les habitats marins.

Williams a officiellement donné le coup d’envoi du projet NESE à Brooklyn, New York, en avril 2026 .

Outre le NESE, Williams développe un autre gazoduc longtemps retardé dans la région, le Constitution Pipeline, qui reliera la Pennsylvanie à New York.

Ces deux projets ont fait l’objet de controverses, en partie parce qu’ils avaient auparavant été rejetés par les autorités environnementales de l’État et annulés par Williams ces dernières années, avant que le président américain Donald Trump ne cherche à les relancer après son retour au pouvoir en 2025.

Williams a indiqué sur son site web qu’elle prévoyait l’achèvement du NESE au quatrième trimestre 2027 et celui du Constitution au quatrième trimestre 2028.

Le NESE est conçu pour acheminer environ 0,4 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz depuis la Pennsylvanie, à travers le New Jersey, jusqu’à New York.

Le projet Constitution, qui n’est pas encore en construction, est conçu pour acheminer environ 0,65 bcfd de gaz de la Pennsylvanie vers New York.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.