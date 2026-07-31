Un tribunal allemand juge que la société de musique basée sur l'IA Suno a enfreint les règles du droit d'auteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tribunal: Suno doit divulguer ses recettes illicites; le montant des dommages-intérêts reste à déterminer

* Tribunal: Suno n'avait pas le droit d'utiliser les chansons d'artistes représentés par Gema

* Le jugement peut faire l'objet d'un recours devant une juridiction supérieure

(Ajout de la réponse de Gema au paragraphe 4, de celle de Suno au paragraphe 5, de détails au paragraphe 6, ainsi que du commentaire du représentant du gouvernement allemand chargé de la culture aux paragraphes 7 et 8)

Un tribunal allemand a statué vendredi que la société de musique générée par IA Suno avait violé les droits d'auteur et devait divulguer ses revenus illicites , dans le cadre d'une bataille juridique plus large menée par des artistes et des éditeurs contre des entreprises technologiques.

Le tribunal régional de Munich a estimé que Suno n'avait pas le droit d'exploiter les morceaux d'artistes représentés par la Gema, l'organisme allemand de gestion collective des droits d'auteur mandaté par l'État.

Selon le verdict, qui peut faire l’objet d’un appel devant une juridiction supérieure, Suno devra verser des dommages-intérêts dont le montant reste à déterminer.

"Il s'agit d'un verdict d'importance mondiale", a déclaré à Reuters Tobias Holzmueller, directeur général de la Gema.

Suno a indiqué qu’elle contestait cette décision et qu’elle examinerait toutes les options possibles, y compris un recours en appel.

La Gema avait intenté une action en justice contre Suno pour l’utilisation, sur YouTube ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet), de morceaux gratuits provenant de plusieurs artistes, dont Alphaville, le groupe à l’origine des tubes des années 1980 "Forever Young" et "Big in Japan".

Le responsable de la culture au sein du gouvernement allemand, Wolfram Weimer, a qualifié ce verdict de signal important en faveur des droits des créateurs dans l’industrie de la musique numérique.

"Nous avons besoin d’un cadre réglementaire qui renforce l’innovation et la créativité", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Basée dans le Massachusetts, la société Suno, évaluée à 5,4 milliards de dollars lors d’un tour de table en juin , permet aux utilisateurs de générer des chansons à partir de consignes.

Dans le cadre de diverses procédures judiciaires, des entreprises spécialisées dans la musique générée par IA ont été accusées de ne pas rémunérer les compositeurs.

Plus de 1 800 artistes soutiennent des recours collectifs contre Suno et sa concurrente Udio.