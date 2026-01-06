Un traitement pour l'asthme de GSK a été approuvé au Japon
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 10:15
L'Exdensur est le premier et unique produit biologique à action ultra-longue au Japon pour le traitement de l'asthme sévère et de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (CRSwNP).
L'approbation du MHLW s'est basée sur les données des essais de phase III SWIFT et ANCHOR, qui ont démontré l'efficacité durable d'une dose semestrielle de depemokimab par rapport au placebo, tous deux plus le standard de soins.
Dans SWIFT-1 et SWIFT-2, le traitement par démokimab a entraîné une réduction significative des exacerbations de l'asthme. De plus, ANCHOR-1 et ANCHOR-2 ont montré des améliorations significatives de la taille des polypes nasaux et de l'obstruction nasale, deux mesures clés de la gravité de la maladie.
Kaivan Khavandi, vice-président senior et responsable mondial de la R&D en Respiratoire, Immunologie et Inflammation du GSK, a déclaré : " En assurant une suppression soutenue de l'inflammation de type 2 en seulement deux doses par an, les médecins peuvent désormais proposer une option à action ultra-longue pour aider à se protéger contre les exacerbations de l'asthme et les symptômes invalidants du CRSwNP. "
Valeurs associées
|1 851,750 GBX
|LSE
|+1,72%
