Un train de l'Union Pacific déraille au Texas, aucune fuite de produit dangereux n'est à déplorer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés des déclarations des intervenants d'urgence)

Un train de l'Union Pacific Railroad

UNP.N a déraillé à deux miles à l'est de Gordon, Texas, mardi, a déclaré la compagnie , et les intervenants d'urgence ont déclaré que les wagons déraillés ne semblaient pas fuir leur contenu.

Les intervenants d'urgence du comté de Palo Pinto ont néanmoins indiqué que le déraillement était "traité comme une situation HazMat"

"Vers 14 heures aujourd'hui, environ 35 wagons de l'Union Pacific ont déraillé", a déclaré la compagnie dans un communiqué.

On ne sait pas exactement ce qui a provoqué le déraillement juste à l'extérieur de Gordon, une ville de 460 habitants située à environ 95 miles (153 kilomètres) à l'ouest de Dallas .

La compagnie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les matériaux transportés dans les wagons déraillés.

Les responsables du district 1 des services d'urgence du comté de Palo Pinto ont déclaré que le déraillement avait déclenché de petits feux d'herbe, que les pompiers s'efforçaient de maîtriser.

"À l'heure actuelle, aucune fuite de matière dangereuse n'a été confirmée", ont écrit les responsables des services d'urgence sur les réseaux sociaux.

Ils ont précisé que l'incident n'avait fait aucun blessé et que tous les membres du personnel ferroviaire avaient été retrouvés.

La compagnie ferroviaire a indiqué que des équipes supplémentaires étaient en transit et qu'une enquête sur l'incident était en cours.