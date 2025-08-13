 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 248,56
+1,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un train de l'Union Pacific déraille au Texas, aucune fuite de produit dangereux n'est à déplorer
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 02:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés des déclarations des intervenants d'urgence)

Un train de l'Union Pacific Railroad

UNP.N a déraillé à deux miles à l'est de Gordon, Texas, mardi, a déclaré la compagnie , et les intervenants d'urgence ont déclaré que les wagons déraillés ne semblaient pas fuir leur contenu.

Les intervenants d'urgence du comté de Palo Pinto ont néanmoins indiqué que le déraillement était "traité comme une situation HazMat"

"Vers 14 heures aujourd'hui, environ 35 wagons de l'Union Pacific ont déraillé", a déclaré la compagnie dans un communiqué.

On ne sait pas exactement ce qui a provoqué le déraillement juste à l'extérieur de Gordon, une ville de 460 habitants située à environ 95 miles (153 kilomètres) à l'ouest de Dallas .

La compagnie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les matériaux transportés dans les wagons déraillés.

Les responsables du district 1 des services d'urgence du comté de Palo Pinto ont déclaré que le déraillement avait déclenché de petits feux d'herbe, que les pompiers s'efforçaient de maîtriser.

"À l'heure actuelle, aucune fuite de matière dangereuse n'a été confirmée", ont écrit les responsables des services d'urgence sur les réseaux sociaux.

Ils ont précisé que l'incident n'avait fait aucun blessé et que tous les membres du personnel ferroviaire avaient été retrouvés.

La compagnie ferroviaire a indiqué que des équipes supplémentaires étaient en transit et qu'une enquête sur l'incident était en cours.

Valeurs associées

UNION PACIFIC
218,650 USD NYSE -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Palestiniens font la queue pour remplir des bidons d'eau, à al-Mawasi, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 août 2025 ( AFP / - )
    L'Egypte annonce travailler avec les médiateurs en vue d'une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 13.08.2025 02:26 

    L'Egypte a annoncé mardi travailler avec le Qatar et les Etats-Unis en vue d'un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la plus grande ville du territoire palestinien. Sous très forte pression ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street s'accroche aux perspectives de baisse des taux de la Fed
    information fournie par AFP 12.08.2025 22:42 

    La Bourse de New York a gagné du terrain mardi, portée par la publication d'un indice d'inflation sans mauvaise surprise qui semble laisser le champ libre à la Réserve fédérale (Fed) pour abaisser ses taux dès septembre. Les indices Nasdaq (+1,39%) et S&P 500

  • (De gauche à droite) Les candidats à la présidence de Bolivie : Jhonny Fernandez du parti Unité civique solidaire (UCS), Jorge Quiroga Ramirez de l'Alliance libre, Eduardo del Castillo du Mouvement vers le socialisme (MAS), Rodrigo Paz du parti démocrate-chrétien, Samuel Doria Medina de l'Alliance pour l'unité, Pavel Aracena de l'Alliance pour la liberté et le progrès, et Andronico Rodriguez de l'Alliance populaire participent au débat présidentiel organisé par le Tribunal suprême électoral (TSE) à Santa Cruz, en Bolivie, le 1er août 2025 ( POOL / pool )
    En crise, la Bolivie s'apprête à virer à droite après 20 ans de socialisme
    information fournie par AFP 12.08.2025 22:15 

    Plongés dans une profonde crise économique, les Boliviens s'apprêtent à mettre fin dimanche à deux décennies de domination de la gauche, en amorçant un virage radical à droite, portés par deux candidats promettant des changements drastiques. Dans ce contexte, l'ancien ... Lire la suite

  • Rencontre Poutine-Trump : à Kiev, le scepticisme des Ukrainiens
    Rencontre Poutine-Trump : à Kiev, le scepticisme des Ukrainiens
    information fournie par AFP Video 12.08.2025 19:44 

    Alors que le président russe Vladimir Poutine se prépare à rencontrer son homologue américain Donald Trump vendredi 15 août, de nombreux Ukrainiens expriment un profond scepticisme quant à ces pourparlers.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank