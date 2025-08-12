information fournie par Reuters • 12/08/2025 à 23:37

Un train de l'Union Pacific déraille à Palo Pinto, Texas, selon ABC News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un train de l'Union Pacific Railroad

UNP.N transportant probablement des matières dangereuses a déraillé dans le comté de Palo Pinto, au Texas, mardi, a rapporté ABC News, citant des responsables locaux.

Environ 35 wagons de l'Union Pacific ont déraillé, a rapporté ABC.

L'Union Pacific a déclaré que personne n'avait été blessé dans le déraillement, a indiqué ABC.