Un train de céréales de la BNSF déraille dans le Dakota du Sud ; il n'y a pas de blessés ni de matières dangereuses
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur ferroviaire BNSF a déclaré mardi avoir reçu un rapport sur le déraillement d'un train à Scotland, dans le Dakota du Sud , qui a perturbé les opérations sur sa voie principale.

Le train déraillé transportait des céréales, a précisé BNSF dans un courriel adressé à Reuters.

Le chemin de fer appartenant à Berkshire Hathaway BRKa.N a précisé que l'équipage n'avait pas été blessé et qu'aucune matière dangereuse n'avait été impliquée.

"Une équipe se trouve sur place et s'efforce de résoudre l'incident le plus rapidement et le plus sûrement possible. L'heure estimée de réouverture de la voie n'a pas encore été déterminée", a déclaré la compagnie, ajoutant que la cause de l'incident fait l'objet d'une enquête.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
744 151,000 USD NYSE +0,07%
