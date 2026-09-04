Un trafic contrasté en août pour les navettes d'Eurotunnel

Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, fait état d'une évolution contrastée de son trafic de navettes sous la Manche le mois dernier, avec une augmentation pour les camions, mais une diminution symétrique pour les véhicules de tourisme.

Ainsi, LeShuttle Freight a transporté 90 033 camions sur le mois écoulé, en hausse de 5% par rapport à août 2025. Sur les huit premiers mois de l'année, plus de 780 000 camions ont traversé la Manche à bord des navettes, un nombre stable par rapport à la même période de l'année dernière.

En revanche, LeShuttle a transporté 318 524 véhicules de tourisme (voitures, motos, véhicules avec remorques, caravanes, camping-cars et autocars) le mois dernier, en baisse de 5% par rapport à août 2025. Près de 1 550 000 véhicules de tourisme (-3%) ont ainsi été transportés depuis le 1er janvier.