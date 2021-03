Un think tank américain inaugure un centre pour l'investissement ESG

(NEWSManagers.com) - L'AIF Institute, qui dépend du groupe de réflexion économique américain AIF Global, a lancé un centre pour l'investissement durable et en ligne avec les critères environnementaux, sociaux et gouvernance (ESG). Les gestionnaires d'actifs Natixis Investment Managers et BlackRock figurent parmi les membres fondateurs amenés à développer ce centre qui produira de la recherche sur les opportunités d'investissement et la gestion du risque liés à divers sujets. Cela inclut entre autres le changement climatique, la gouvernance et la diversité.

Sharmila Kassam, directrice exécutive de l'AIF Institute, supervisera le développement du centre qui se dotera de laboratoires d'innovation. " Notre première priorité dans ses laboratoires d'innovation se portera sur les aspects ESG critiques en voie de développement dans l'industrie. Cela inclut les données et mesures ESG, les facteurs climatiques, l'évaluation (benchmarking), les modèles de mise en application ou encore les politiques d'investissement ESG. Ce sera le fruit de notre discussion avec plus de 50 des plus grands investisseurs institutionnels au monde " , a-t-elle déclaré.