Un test sanguin vient s'ajouter aux options de dépistage du cancer colorectal aux États-Unis

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* Publication mercredi des nouvelles recommandations de l'American Cancer Society

* La coloscopie reste la référence en matière de dépistage du cancer colorectal

* Les alternatives comprennent désormais un test sanguin et des tests de selles à domicile.

par Nancy Lapid

Les personnes qui renoncent au dépistage du cancer colorectal parce que la coloscopie ou les tests de selles leur semblent trop contraignants disposent désormais d'une option de test sanguin proposé par Guardant Health GH.O , qui figure parmi les recommandations de l'American Cancer Society pour la détection de la maladie, a déclaré mercredi le groupe médical.

Le test Shield de Guardant a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine en 2024. Il détecte le matériel génétique de la tumeur circulant dans le sang.

L'ajout du test sanguin Shield de Guardant comme moyen de dépistage du cancer colorectal « reflète les progrès réalisés dans la détection de la maladie et un changement crucial dans la stratégie de santé publique visant à élargir les options de dépistage et à réduire les obstacles à l'accès », a déclaré l'ACS dans des lignes directrices mises à jour publiées dans CA: A Cancer Journal for Clinicians.

« Nous devons mettre davantage l’accent sur le cancer colorectal en tant que maladie hautement évitable autant qu’en tant que maladie traitable », a déclaré dans un communiqué le Dr Robert Smith, vice-président de l’ACS et auteur principal des recommandations mises à jour.

La coloscopie, qui permet aux médecins d’examiner visuellement le côlon et le rectum, reste la référence en matière de dépistage du cancer colorectal, a précisé l’ACS.

Les tests de selles à domicile recommandés dans les lignes directrices mises à jour comprennent une version actualisée du Cologuard d’Exact Sciences et le nouveau test Colosense développé par Geneoscopy, qui recherchent tous deux la présence de sang occulte et de marqueurs moléculaires du cancer.

Les tests de selles détectent le cancer colorectal avec une sensibilité élevée et les lésions précancéreuses avancées avec une sensibilité modérée, a précisé l’ACS.

Le test sanguin est très précis pour détecter les cancers avancés, mais moins sensible que les tests de selles pour détecter les lésions précancéreuses et les cancers précoces. Il n'est donc recommandé que pour les personnes qui refusent ou ne réalisent pas les tests de dépistage privilégiés, a déclaré l'ACS.

Pourtant, la société soutient depuis longtemps que le test de dépistage le plus efficace est celui que le patient effectue.

Les tests de selles et de sang doivent être effectués à des intervalles plus fréquents que la coloscopie, et les résultats positifs nécessitent un suivi rapide par coloscopie pour compléter le processus de dépistage, a également déclaré l'ACS.

La directive réaffirme la recommandation selon laquelle les adultes à risque moyen devraient commencer le dépistage du cancer colorectal à 45 ans et le poursuivre jusqu'à 75 ans pour ceux dont l'espérance de vie est supérieure à 10 ans.

Un Américain éligible sur trois n'a toujours pas subi de dépistage du cancer colorectal et la plupart de ceux qui décèdent de cette maladie n'avaient pas été dépistés, a déclaré Guardant dans un communiqué.

En incluant une option de test sanguin, « les nouvelles directives créent une nouvelle opportunité d’atteindre des patients qui, sans cela, ne se feraient pas dépister », a déclaré Guardant.

Les tests de selles et les tests sanguins ne sont pas recommandés pour les personnes considérées comme présentant un risque élevé de développer la maladie.