Un superordinateur américain fait appel à Cornelis Networks, une spin-off d'Intel, pour ses puces réseau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Cornelis, une spin-off d'Intel issue de l' INTC.O , qui développe des technologies de réseau destinées aux centres de données, a annoncé mardi que ses puces équipent désormais un supercalculateur américain utilisé pour des travaux liés aux armes nucléaires.

Sous l'égide de la National Nuclear Security Administration, trois laboratoires nationaux américains travaillent au développement et à la maintenance des armes nucléaires du pays à l'aide de simulations informatiques extrêmement précises des réactions nucléaires, l'une des tâches les plus exigeantes de l'ensemble du secteur informatique . Le Lawrence Livermore National Laboratory a déclaré mardi avoir fait appel aux puces de Cornelis pour connecter 952 ordinateurs au sein de son nouveau système "Lynx".

Le système Lynx s’inscrit dans le cadre d’un programme de 70 millions de dollars mené par les trois laboratoires visant à construire des supercalculateurs performants à partir de composants standard disponibles dans le commerce issus de l’industrie informatique.

Cornelis, qui s'est séparée d'Intel en 2020 et dans laquelle le fabricant de puces reste actionnaire minoritaire, développe une technologie de réseau appelée Omni-Path qui vise à concurrencer les puces réseau rivales de Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O pour des applications où un problème de calcul est si vaste qu'il doit être réparti sur de nombreux ordinateurs différents.

L'une des caractéristiques des puces Cornelis est une technologie de routage du trafic qui, par exemple, détecte quand il peut être plus rapide d'envoyer des données à un ordinateur plus éloigné si tous les ordinateurs à proximité sont saturés par le trafic réseau.

“Vous ferez peut-être un kilomètre de plus, mais vous arriverez 10 minutes plus vite car vous aurez évité les embouteillages autour du stade de la Coupe du monde de la FIFA”, a déclaré Lisa Spelman, directrice générale de Cornelis.