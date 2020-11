Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un spécialiste iranien du nucléaire victime d'une agression-Fars Reuters • 27/11/2020 à 15:36









DUBAI, 27 novembre (Reuters) - Le scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, qui est impliqué dans les programmes nucléaire et balistique de la République islamique, a été blessé lors d'une agression vendredi dans les faubourgs de Téhéran, rapporte l'agence de presse Fars. Peu de temps auparavant, plusieurs organes de la presse iranienne, dont le radiodiffuseur public IRIB, avait annoncé le meurtre d'un chercheur nucléaire et balistique. Aucun décès n'a été confirmé et l'agence iranienne de l'énergie atomique nie tout incident impliquant un scientifique. (Rédaction de Dubaï, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

