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Un sous-traitant de Super Micro plaide coupable dans une affaire de détournement vers la Chine de serveurs d'IA équipés de puces Nvidia
information fournie par Reuters 10/10/2026 à 00:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles et des détails dans les paragraphes 4 à 8)

par Karen Freifeld

Un sous-traitant lié à Super Micro Computer SMCI.O a plaidé coupable dans le cadre d’un complot visant à exporter illégalement vers la Chine des serveurs informatiques équipés de puces d’IA de pointe de Nvidia

NVDA.O , selon un document judiciaire déposé vendredi.

En mars, le parquet américain avait inculpé Ting-Wei “Willy” Sun et deux autres personnes liées à Super Micro, dont un cofondateur, pour avoir conspiré en vue de détourner vers la Chine pour environ 2,5 milliards de dollars de technologies d'IA américaines, en violation des lois sur les exportations.

Le dossier judiciaire indique que M. Sun a plaidé coupable jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Super Micro n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Son action a légèrement reculé en séance prolongée.

Selon l’acte d’accusation, le stratagème présumé a débuté vers 2024, les prévenus étant accusés d’avoir utilisé une société d’Asie du Sud-Est comme entité intermédiaire afin de dissimuler l’identité des clients finaux basés en Chine.

Les États-Unis et la Chine se livrent une concurrence acharnée pour la suprématie dans le domaine de l’intelligence artificielle, les deux pays investissant des milliards de dollars dans une technologie considérée comme essentielle à la croissance économique, à la sécurité nationale ainsi qu’aux capacités militaires et de cybersécurité.

Washington a renforcé ses contrôles à l’exportation, limitant les ventes de puces d’IA de pointe et de systèmes de serveurs à la Chine sans licence, invoquant des préoccupations de sécurité nationale.

L'acte d'accusation précise que les processeurs graphiques B200, H100 et H200 de Nvidia, ainsi que les serveurs qui les intègrent, figurent sur la liste de contrôle du commerce (Commerce Control List) et sont soumis à ces restrictions.

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