Un sénateur démocrate exige que les entreprises technologiques et le président de la FCC lui remettent des documents

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(Ajout de précisions; aucun commentaire immédiat dans les paragraphes 2 à 10)

* Les démocrates pourraient demander la communication de documents en janvier si la mise en conformité volontaire échoue

* Blumenthal demande à la FCC de lui communiquer des documents relatifs aux enquêtes sur les médias et à l'autorisation de la fusion Paramount-Skydance

* Le Washington Post a rapporté que Nvidia et Apple s'étaient engagés chacun à verser 25 millions de dollars pour le projet de salle de bal

par David Shepardson

Le principal démocrate de la commission d’enquête du Sénat a exigé jeudi que le président de la Commission fédérale des communications (FCC) et les entreprises technologiques ayant fait des dons pour la salle de bal du président Donald Trump remettent volontairement des documents, sous peine de faire l’objet d’assignations à comparaître en janvier.

Le sénateur Richard Blumenthal, qui doit prendre la présidence de la sous-commission permanente d’enquête, a appelé Apple AAPL.O , Meta META.O , Google GOOGL.O , Nvidia

NVDA.O , Amazon.com AMZN.O , Microsoft MSFT.O et d’autres entreprises ayant fait des dons au projet de salle de bal à remettre leurs documents, tout en adressant des avertissements aux personnes visées par plusieurs enquêtes distinctes.

Blumenthal a également demandé au président de la FCC, Brendan Carr, de remettre des documents concernant la manière dont son agence a mené les enquêtes sur les entreprises médiatiques et approuvé la fusion entre Paramount et Skydance

SKYD.N l’année dernière, et a critiqué la décision de Carr d’ordonner un réexamen anticipé des licences des huit chaînes ABC détenues par Disney DIS.N .

Ces demandes constituent un premier signe de la manière dont les démocrates comptent utiliser leur pouvoir pour exiger ou obtenir par assignation la remise de documents dès qu’ils prendront le contrôle en janvier, alors qu’ils enquêtent sur les dons versés par des entreprises ayant eu des relations d’affaires avec l’administration Trump. Les grandes entreprises et l’administration Trump ont ignoré ou refusé de fournir des documents en réponse aux enquêtes menées au cours des deux dernières années.

M. Carr et les entreprises technologiques n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

M. Blumenthal a déclaré que les agissements de M. Carr “érodent et sapent la liberté d’expression et la liberté de la presse, et ont des répercussions sur les lois régissant la concentration des médias”.

Il a déclaré à Carr et aux entreprises technologiques que si elles ne remettaient pas les documents lorsque les démocrates prendraient le contrôle en janvier, “cela ne laisserait d’autre choix à la sous-commission que d’envisager des mesures alternatives pour obtenir leur conformité”.

Nvidia et Apple se sont engagées chacune à verser 25 millions de dollars pour la salle de bal, sur un total de 333 millions de dollars de dons privés destinés au projet, a rapporté le Washington Post en octobre.

“Bon nombre de ces donateurs ont des intérêts financiers, commerciaux ou personnels importants vis-à-vis de l’administration”, a écrit M. Blumenthal aux entreprises technologiques l’année dernière.

Parmi les autres destinataires de lettres concernant des dons signalés figurent Comcast CMCSA.O , BlackRock BLK.N , Booz Allen BAH.N , Caterpillar CAT.N , Cisco Systems CSCO.O , Salesforce CRM.N , HP HPQ.N , Lockheed Martin LMT.N , Micron

MU.O , Palantir Technologies Inc PLTR.O et Charles Ergen, cofondateur et président de l’entreprise de télécommunications Dish Network.

La famille Adelson, qui soutient financièrement depuis longtemps Donald Trump et son Parti républicain, s’est également engagée à verser 25 millions de dollars, tout comme Ergen, a rapporté le Post.

Des sous-traitants fédéraux, dont Lockheed Martin, Microsoft et Palantir, ont tous versé 10 millions de dollars, a indiqué le Post. Blumenthal a également adressé des lettres à des entreprises du secteur des cryptomonnaies et au ministère de la Sécurité intérieure concernant d’autres enquêtes.